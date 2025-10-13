Chuva alivia e continua na segunda, mas alerta segue em Bauru

A segunda-feira (13) inteira será de chuva moderada, especialmente durante a manhã, quando o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) registrou 11,9 milímetros de água até as 9h, segundo a meteorologista Zildene Pedrosa. Neste domingo (12), também houve registros de pancadas isoladas, mas o acumulado do mês ainda está bem abaixo da média histórica para outubro, que é de 114 milímetros. Por enquanto, nestes 13 dias, a soma na cidade é de 19,3 mm de chuva.

“Estamos quase na metade do mês e o volume é muito baixo. Espera-se que chova mais, mas ainda está longe do ideal”, acrescenta Zildene. De acordo com o boletim do IPMet, a frente fria que avança pelo Estado mantém áreas de instabilidade, com possibilidade de trovoadas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas devem variar entre 18 graus e 25 graus.

Próximos dias