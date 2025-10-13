Du Mauad: a melhor história do tênis nos últimos tempos!

De alternate do quali a campeão. A incrível saga de Vacherot em Xangai.
Essa é a história mais espetacular do tênis nos últimos anos. Uma história incrível de superação e conquista. A inesquecível campanha de Valentin Vacherot no Masters 1000 de Xangai terminou com um título improvável do tenista que no passado sofreu uma grave contusão, ficou fora do circuito, despencou no ranking da ATP e conseguiu superar tudo. Sem conseguir disputar os torneios mais importantes, Vacherot acabou precisando buscar os pontos em eventos menores (challengers) e mesmo assim não alcançou nem um único título na temporada. No início desse mês, o tenista de Mônaco ocupava o posto de número 204 do Ranking da ATP. Não tinha pontos suficientes nem pra disputar o qualifying do Masters 1000 de Xangai (o 2º nível mais alto de torneios da ATP)...
A história, ou melhor, o “conto de fadas” começa aí. Vacherot viajou pra Xangai como “alternate” pro quali. Ou seja, teria que aguardar desistências de jogadores em melhores posições pra ter a chance de disputar uma das vagas pra chave principal. E tudo começou a acontecer. Vieram as desistências, o monegasco conseguiu a vaga e pode finalmente (pela 1ª vez na temporada) disputar um torneio de Masters 1000. Já seria um belo feito. Mas ele fez muito mais. Foi vencendo um a um os adversários, entre eles Holger Rune e Novak Djokovic e chegou até a final. Pra deixar a história ainda mais cinematográfica, do outro lado da quadra na decisão estaria o seu primo (também uma surpresa), o francês Arthur Rinderknech, Se isso não é roteiro de filme de Hollywood, não sei o que é...
Na final entre primos (pela 1ª vez em um grande torneio de ATP), Valentin Vacherot venceu de virada (até porque é mais gostoso e ainda melhor pro “roteiro”) por 4/6, 6/3 e 6/3, após 2h14 partida. O que torna tudo ainda mais incrível é que ele ergueu o seu primeiro troféu de ATP na carreira. Tenista número 204 do mundo, Vacherot se torna o jogador com ranking mais baixo a conquistar um Masters 1000, superando a marca anterior que pertencia ao croata Borna Coric, então 152º colocado ao triunfar em Cincinnati 2022. Além disso, o monegasco de 26 anos é apenas o terceiro qualifier campeão de um evento de nível 1000, igualando os espanhóis Roberto Carretero (Hamburgo 1996) e Albert Portas (Hamburgo 2001)...
Uma campanha absolutamente histórica de Valentin Vacherot que quase não aconteceu. Em que tudo conspirou a favor. Na qual ele finalmente acreditou no seu potencial e jogou o melhor tênis da sua vida. Com o título, Vacherot vai disparar no ranking, ultrapassando 164 concorrentes (entre eles João Fonseca), pra chegar ao inédito top 40, assumindo justamente a 40ª posição. Até então, ele tinha como melhor marca o 110º lugar de junho de 2024. De quebra, ainda recebe um cheque de US$ 1.124.380 pela conquista. Muito mais do que havia ganhado em toda a carreira...
Primeiro jogador de Mônaco a levantar um troféu de ATP em simples, Vacherot é o oitavo jogador diferente a conquistar seu primeiro título no circuito em 2025. Antes dele, também celebram o feito inédito Alexandre Muller, João Fonseca, Tomas Machac, Jakub Mensik, Flávio Cobolli, Jenson Brooksby e Gabriel Diallo. Além disso, é apenas o quinto tenista na história a levantar seu primeiro troféu em um Masters 1000. Muitos números. Muita história. Uma final de Masters 1000 entre primos. Que cresceram juntos! Vacherot dedicou o título ao avô. Não poderia ter feito escolha melhor. Que história! Que “conto de fadas” no circuito profissional de tênis nessa temporada. O roteiro está pronto e daria um belo filme...
Sesi Vôlei Bauru é tri!
É tri! O Sesi Vôlei Bauru atropelou o Paulistano Barueri na final e conquistou o título do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino de maneira invicta. A equipe bauruense venceu o Paulistano Barueri por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/22 e 25/19), na noite de sábado (dia 11), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, e faturou o estadual pela terceira vez, repetindo o feito de 2018 e 2022...
O Sesi Vôlei Bauru já havia vencido o primeiro jogo, em Barueri, no tie-break, e confirmou a conquista do tricampeonato de maneira incontestável. A partida foi a centésima da história do Ginásio Paulo Skaf, inaugurado no fim de 2021 e que passou a receber jogos oficiais há três anos, em outubro do ano seguinte. Um título conquistado de maneira invicta, com 11 vitórias em 11 jogos, tendo perdido apenas quatro sets ao longo de toda a competição. O elenco contou com as jogadoras Amanda Mutuano, Bruna Moraes, Dani Lins, Diana, Giovanna, Isabella Rocha, Kasiely, Keyt, Lara, Léia, Mayany, Nia Reed, Acosta, Talia, Thays. Agora o foco é a Superliga Feminina, que começa já no dia 20 de outubro...
Gol nos acréscimos e título pro XV na Copa Paulista!
Foi da maneira mais emocionante possível. Com gol nos acréscimos pra garantir o título. O XV de Piracicaba bateu Primavera por 2 a 0 e conquistou o tri campeonato da Copa Paulista. O Barão da Serra Negra explodiu em festa. O “Nhô Quim” com todos os méritos é o grande campeão da Copa Paulista de 2025. No sábado (dia 11), o time de Piracicaba, vencedor do torneio em 2016 e 2022, bateu o Primavera por 2 a 0 no Barão lotado, com gols de Paulo Marcelo e Almir (este nos acréscimos), conquistando o título do torneio estadual pela terceira vez em sua história. O jogo de ida da decisão havia terminado com vitória do Fantasma, por 1 a 0. O time comandado pelo Moisés Egert alcançou o resultado que precisava e confirmou uma campanha indiscutível em toda competição...
Campeão, o XV agora tem prioridade na escolha entre disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil de 2026. Segundo o próprio Moisés Egert, a escolha será a Quarta Divisão do futebol brasileiro, garantindo um calendário mais encorpado na próxima temporada. A melhor campanha em toda a Copa Paulista fica com o título. Mais do que justo, um prêmio ao XV de Piracicaba que encarou a Copa Paulista com muita seriedade...
Guarani tem o “acesso negado” pela Ponte...
Festa total da torcida da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Ponte na final e Guarani com o “acesso negado” pra Série B. A última rodada do quadrangular do acesso da Série C, disputada no sábado (dia 11), definiu os quatro clubes promovidos pra Série B de 2026. Além da Ponte Preta, classificada com duas rodadas de antecedência, Náutico, Londrina e São Bernardo sobem à Segundona do ano que vem. A final da Série C será entre Londrina e Ponte Preta...
No estádio Vitorino Dias, o Londrina, que estava com o acesso encaminhado, sacramentou a vaga na Série B de 2026 ao empatar com o São Bernardo por 1 a 1. O time paulista só precisava de um empate também, caso o Floresta não vencesse, então também subiu. O time cearense ficou no 1 a 1 com o Caxias, no Centenário, em Caxias do Sul...
No outro grupo, subiram Ponte Preta e Naútico. Nos Aflitos, o ‘Timbu’ precisava vencer o Brusque (não havia ganhado uma partida sequer dentro de casa neste quadrangular) e torcer por um tropeço do Guarani no Dérbi contra a Ponte. E deu tudo certo. A Macaca venceu por 2 a 0 e o Naútico ganhou do Brusque por 2 a 1. Assim, o Guarani (o grande rival da Ponte) ficou pelo caminho. Já a ‘Macaca’, além do acesso, carimbou passagem pra final, tendo a chance de conquistar o primeiro título brasileiro da sua história...
O fim da belíssima campanha do Sub-15 do Norusca...
Foi uma campanha histórica do Noroeste Sub-15 no Campeonato Paulista nessa temporada. A equipe bauruense repetiu a sua melhor campanha, a de 2014, e chegou até às oitavas de final do estadual de base mais disputado do país. O time do técnico Marcelo Santos perdeu pro Sub-15 do São Paulo, na manhã do sábado (dia 11), por 2 a 0, e fez uma despedida honrosa do Campeonato Paulista nas oitavas de final...
O Norusquinha foi a campo com a vantagem do empate, pela vitória em casa no duelo de ida, por 1 a 0, mas não conseguiu frear o Tricolor no segundo tempo. Os gols na segunda etapa foram marcados pelos meninos João Lucas e Mendes. A partida foi no campo Marcelo Portugal Gouvêa, no CT em Cotia. Em 2014, o Norusquinha, à época, sob comando técnico de Foguinho, também chegou às oitavas de final do Paulista Sub-15. Parabéns pra molecada e pra Comissão Técnica. O futuro do Norusca está em boas mãos...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pra “boleirada” do Campeonato de Futebol da Luso, Um grande abraço pro Ely, Rondon, Flávio, Pinheiro, Bartolo, Fura Teia, Wall, Bozó, Ricardo Sapo, Clóvis, Álvaro Sampaio, Guido, Helinho, Peta e o Pato.
