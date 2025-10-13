Du Mauad: a melhor história do tênis nos últimos tempos!

De alternate do quali a campeão. A incrível saga de Vacherot em Xangai.

Essa é a história mais espetacular do tênis nos últimos anos. Uma história incrível de superação e conquista. A inesquecível campanha de Valentin Vacherot no Masters 1000 de Xangai terminou com um título improvável do tenista que no passado sofreu uma grave contusão, ficou fora do circuito, despencou no ranking da ATP e conseguiu superar tudo. Sem conseguir disputar os torneios mais importantes, Vacherot acabou precisando buscar os pontos em eventos menores (challengers) e mesmo assim não alcançou nem um único título na temporada. No início desse mês, o tenista de Mônaco ocupava o posto de número 204 do Ranking da ATP. Não tinha pontos suficientes nem pra disputar o qualifying do Masters 1000 de Xangai (o 2º nível mais alto de torneios da ATP)...

A história, ou melhor, o “conto de fadas” começa aí. Vacherot viajou pra Xangai como “alternate” pro quali. Ou seja, teria que aguardar desistências de jogadores em melhores posições pra ter a chance de disputar uma das vagas pra chave principal. E tudo começou a acontecer. Vieram as desistências, o monegasco conseguiu a vaga e pode finalmente (pela 1ª vez na temporada) disputar um torneio de Masters 1000. Já seria um belo feito. Mas ele fez muito mais. Foi vencendo um a um os adversários, entre eles Holger Rune e Novak Djokovic e chegou até a final. Pra deixar a história ainda mais cinematográfica, do outro lado da quadra na decisão estaria o seu primo (também uma surpresa), o francês Arthur Rinderknech, Se isso não é roteiro de filme de Hollywood, não sei o que é...