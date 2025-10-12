12 de outubro de 2025
Centenas participam do Dia das Crianças na Praça Rui Barbosa


Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru
A celebração contou com brinquedos infláveis e a participação dos Palhaços Faísca e Felipito
A Prefeitura de Bauru realizou neste domingo (12) um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Entre as atrações, os shows infantis Bento e Totó e O Diário de Mika. O evento foi organizado pelas Secretarias de Cultura e de Esportes e Lazer (Semel), com o apoio de diversas secretarias.

A celebração contou com uma programação diversificada, que incluiu brinquedos infláveis da Semel, e a participação dos Palhaços Faísca e Felipito, e os espetáculos infantis Bento e Totó e o Diário de Mika, levando diversão e alegria para as crianças.

