Centenas participam do Dia das Crianças na Praça Rui Barbosa

A Prefeitura de Bauru realizou neste domingo (12) um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Entre as atrações, os shows infantis Bento e Totó e O Diário de Mika. O evento foi organizado pelas Secretarias de Cultura e de Esportes e Lazer (Semel), com o apoio de diversas secretarias.

A celebração contou com uma programação diversificada, que incluiu brinquedos infláveis da Semel, e a participação dos Palhaços Faísca e Felipito, e os espetáculos infantis Bento e Totó e o Diário de Mika, levando diversão e alegria para as crianças.