Somos Vôlei Bauru é campeão invicto do polo 10 de Superliga 

O Somos Vôlei Bauru se tornou campeão geral do polo 10 da Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA) neste domingo (12/10) após mais três vitórias obtidas no ginásio Darcy César Improta, no Jardim Colonial, em Bauru.
Às 8h40, a formação 68+ enfrentou e superou as representantes de Areiópolis: 2 a 0 (15x06/15/04). O resultado garantiu a conquista nessa faixa etária – a última que faltava.
Às 10h40, com o elenco 58+ já em quadra como campeão antecipado, o triunfo foi contra Lins: 2 a 0 (15x10/15x04). E, fechando a jornada, o 45+ (também campeão antecipado) bateu Piratininga por 2x0 (15x08/15x05).
“Foi maravilhoso! E, com nossas três categorias campeãs, temos vagas asseguradas na fase estadual da Superliga, entre os dias 19 e 23 de novembro, em Itaquaquecetuba”, ressalta o técnico Carlos Lenta. “
Bauru virou sede do polo 10 da Superliga em março - quando o elenco 68+ foi criado (o 45+ e o 58+ já existiam). Paralelamente, essas formações também disputam a Liga de Voleibol de Bauru - que ainda terá confrontos neste ano. Nessas competições oficiais, o Somos Vôlei Bauru totaliza 61 triunfos em 63 duelos – recorde desde sua implantação, em 2023.
A iniciativa tem patrocínio de Poloar Ar-Condicionado Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Cresol e Concilig. Apoio: Espaço Georges e Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre.
SERVIÇO
Instagram: @somosvolei.bauru. Contato: (14) 99145-0691.