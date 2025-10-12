Somos Vôlei Bauru é campeão invicto do polo 10 de Superliga 

O Somos Vôlei Bauru se tornou campeão geral do polo 10 da Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA) neste domingo (12/10) após mais três vitórias obtidas no ginásio Darcy César Improta, no Jardim Colonial, em Bauru.

Às 8h40, a formação 68+ enfrentou e superou as representantes de Areiópolis: 2 a 0 (15x06/15/04). O resultado garantiu a conquista nessa faixa etária – a última que faltava.

Às 10h40, com o elenco 58+ já em quadra como campeão antecipado, o triunfo foi contra Lins: 2 a 0 (15x10/15x04). E, fechando a jornada, o 45+ (também campeão antecipado) bateu Piratininga por 2x0 (15x08/15x05).