Governo de Bauru abre pré-cadastro para cessão de caixas d'água

A Prefeitura de Bauru abriu neste sábado (11) o pré-cadastro para a cessão de caixas d'água que serão entregues nas regiões que são abastecidas pelo Rio Batalha e foram afetadas pelo rodízio de água. Os interessados devem preencher o formulário até quarta-feira (15), disponível no banner no site da prefeitura ou no link https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=57

Serão priorizados os imóveis localizados na parte alta dos bairros mais afetados pela intermitência no abastecimento, bem como residências sem reservatório próprio e que abriguem pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças, idosos, pessoas com deficiência ou acamadas.

As pessoas interessadas devem colocar no pré-cadastro as informações solicitadas, com os dados pessoais, endereço, telefone para contato, preferencialmente com WhatsApp, o código do imóvel no Departamento de Água e Esgoto (DAE), que pode ser encontrado na conta de água, e também responder as informações se o domicílio possui caixa d’água. A pessoa deve responder ainda se na residência moram crianças, idosos, pessoas com deficiência, acamadas ou com mobilidade reduzida.