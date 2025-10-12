Nascente do Batalha seca, em cena desoladora filmada por vereador

Localizada na Serra da Jacutinga, em Agudos, a nascente do Rio Batalha secou novamente, a exemplo do que ocorreu no ano passado. O prolongado período de estiagem, somado às mudanças climáticas e à falta de chuva intensa - que perdura há mais de 100 dias, é o principal causador do problema e da manutenção dele.

A constatação da nascente seca foi feita, mais uma vez, a exemplo do ano passado, pelo vereador Márcio Teixeira (PL), que há anos lidera uma grupo de pessoas que plantam árvores nas margens do Rio Batalha para tentar evitar o assoreamento do manancial.

Coordenador do projeto "Sacre", que há três anos pesquisa o sistema hídrico de Bauru, o hidrogeólogo Ricardo Hirata, professor titular da USP, afirma que isso indica um novo cenário para o Batalha - mas não necessariamente o fim do rio e de sua bacia hidrográfica.