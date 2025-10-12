Bauru amanhece nublada e com chance de chuvas isoladas

Bauru amanheceu com céu nublado e vento frio na manhã deste domingo (12). De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), as temperaturas mínimas ficaram em torno de 18 graus, o que manteve a sensação de frio nas primeiras horas do dia.

O boletim do IPMet indica que o tempo deve permanecer nublado ao longo do dia, com alta possibilidade de chuvas isoladas no fim da tarde. As áreas de instabilidade são provocadas pela aproximação de uma frente fria que avança pelo Estado.

A condição também pode causar trovoadas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas tendem a cair levemente à tarde e à noite, mantendo a sensação de tempo fechado em boa parte da cidade.