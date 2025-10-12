12 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
IPMET INFORMA

Bauru amanhece nublada e com chance de chuvas isoladas

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mateus Ferreira/JC
Céu bauruense na manhã deste domingo (12) no Alto Higienópolis
Céu bauruense na manhã deste domingo (12) no Alto Higienópolis

Bauru amanheceu com céu nublado e vento frio na manhã deste domingo (12). De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), as temperaturas mínimas ficaram em torno de 18 graus, o que manteve a sensação de frio nas primeiras horas do dia.

O boletim do IPMet indica que o tempo deve permanecer nublado ao longo do dia, com alta possibilidade de chuvas isoladas no fim da tarde. As áreas de instabilidade são provocadas pela aproximação de uma frente fria que avança pelo Estado.

A condição também pode causar trovoadas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas tendem a cair levemente à tarde e à noite, mantendo a sensação de tempo fechado em boa parte da cidade.

Próximos dias

Nesta segunda-feira (13), o morador de Bauru deve se preparar para outro dia nublado, com chance de chuvas e trovoadas, ainda sob influência da frente fria. As temperaturas permanecem estáveis, com mínimas de 20 graus e máximas de 27 graus.

Na terça-feira (14), a frente fria começa a se afastar do Estado. Mesmo assim, o céu deve seguir parcialmente nublado em Bauru e região, com possibilidade de chuvas pontuais.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários