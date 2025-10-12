A memória afetiva dos quintais

O quintal de casa, o parque e o pomar foram o cenário de muitas das nossas aventuras de infância. Esses cantinhos verdes, repletos de árvores frutíferas, guardavam uma magia única - lembranças de uma época em que o tempo parecia correr mais devagar, sem telas a nos distrair da natureza. Inspirados por essas memórias afetivas, os profissionais Fabricio Frezza e Gabriel Figueiredo, da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, assinam o ambiente A Festa no Pomar, criado para o showroom da Branco Casa, em São Paulo (SP).

Assinado por Fabricio Frezza e Gabriel Figueiredo, o ambiente resgata lembranças da infância em um espaço acolhedor, com arte, design autoral e revestimentos naturais.

A nostalgia é uma das principais fontes de inspiração do presente. Fruto das nossas experiências, a saudade de tempos mais simples, dos vínculos e vivências da infância, contribui para moldar quem somos.