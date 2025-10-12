A memória afetiva dos quintais

O quintal de casa, o parque e o pomar foram o cenário de muitas das nossas aventuras de infância. Esses cantinhos verdes, repletos de árvores frutíferas, guardavam uma magia única - lembranças de uma época em que o tempo parecia correr mais devagar, sem telas a nos distrair da natureza. Inspirados por essas memórias afetivas, os profissionais Fabricio Frezza e Gabriel Figueiredo, da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, assinam o ambiente A Festa no Pomar, criado para o showroom da Branco Casa, em São Paulo (SP).
A nostalgia é uma das principais fontes de inspiração do presente. Fruto das nossas experiências, a saudade de tempos mais simples, dos vínculos e vivências da infância, contribui para moldar quem somos.
Dentro desse imaginário, o pomar surge como um cenário simbólico da infância 'pré-internet'. Antes da intensa urbanização das últimas décadas, era comum que as casas tivessem quintais ou que houvesse, nos bairros, parques, jardins ou mesmo terrenos vazios com árvores frutíferas. Esses espaços se tornavam palco das brincadeiras coletivas, reunindo crianças e adultos.
Inspirados por essas lembranças, o designer de interiores Fabricio Frezza e o arquiteto Gabriel Figueiredo, à frente da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, criaram o espaço 'A Festa no Pomar', no showroom da Branco Casa, em São Paulo (SP).
"Um espaço que resgata a memória afetiva dos encontros de infância, trazendo a exclusividade e leveza do papel de parede e dos tecidos, o conforto do mobiliário e o charme de um piso cerâmico para celebrar bons momentos, assim como convida a nova coleção da Branco Casa", destacam os profissionais.
Com 35 m², o ambiente traduz a marca registrada da dupla: bossa, conforto estético, acolhimento e personalidade. O lounge amplo foi pensado com tecidos de diferentes texturas, estampas e cores, criando uma composição vibrante e descontraída.
Para o piso, os profissionais optaram por um sistema drenante da Lepri, produzido artesanalmente em argila. Além de ecologicamente correto, o material é agradável ao caminhar descalço e, na paginação em estilo 'Chevron' ou 'espinha de peixe', evoca a memória das antigas casas brasileiras.
Na parede de fundo, Fabricio e Gabriel aplicaram um papel de parede assinado por Auxi, artista plástica de Fortaleza (CE), criado para a coleção Jardim Surreal, da Branco Casa.
Os grandes painéis transmitem a mágica de um cenário onírico, com elementos da natureza reinterpretados em formas delicadas e cores suaves.
O resultado é um pano de fundo poético, que amplia a sensação de aconchego, acrescenta personalidade ao espaço e estabelece um diálogo harmonioso entre arte e arquitetura.
Com a chegada da primavera, o jardim se torna um refúgio de bem-estar: lugar perfeito para leitura, contemplação ou encontros.
A proposta é reforçar a conexão entre interior e exterior, fazendo do quintal uma extensão da casa, com móveis práticos e acolhedores. A arte assume papel central na decoração, enquanto o mobiliário integra o projeto com peças originais e confortáveis.