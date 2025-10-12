A charmosa Serra Negra

Localizada no coração do Circuito das Águas Paulista, Serra Negra é um dos destinos mais charmosos do interior de São Paulo.
Com clima ameno, fontes de águas minerais e belas paisagens da Serra da Mantiqueira, a cidade é perfeita para quem busca tranquilidade, boa gastronomia, compras e experiências rurais.
Com uma boa cobertura de hospedagem, o destino atende bem vários públicos: famílias com crianças, casais em busca de relaxamento e romance, turistas que buscam um lugar de descanso em meio à natureza ou com fácil acesso a compras e atrativos turísticos.
PONTOS TURÍSTICOS
Teleférico e Mirante do Cristo Redentor: Um passeio de teleférico leva à estátua do Cristo Redentor no Pico do Fonseca, oferecendo uma vista panorâmica da região.
Fontes e Parques: Visite o Parque Fonte Santo Agostinho, com a fonte e um bosque, ou a Fontana di Trevi, com seu design italiano. Há também o Parque Macaquinhos com atividades aquáticas e animais, e o Bioparque Serra Negra.
Compras: Serra Negra é conhecida como a "Cidade das Malhas", com diversas lojas de malhas e couro, além de feiras de artesanato e produtos locais.
Turismo Rural e Gastronomia: Explore a Rota do Café, visite vinícolas como a Família Silotto para degustação e conheça produtores de queijo e outros produtos locais.
Disneylândia dos Robôs: Um espaço interativo com robôs feitos de materiais reciclados, ótimo para crianças.
Passeios e atividades
City Tour: O trenzinho Maria Fumaça e o Trenzinho Tia Linda oferecem passeios pela cidade, incluindo roteiros para os parques.
Passeios de Quadriciclo: Uma opção para explorar a zona rural e a Rota do Café de forma mais aventureira.
Observação do Pôr do Sol: O Alto da Serra oferece um dos mais belos pôr do sol da região, com uma vista espetacular das cidades vizinhas.
Opções que vão do luxo à praticidade
Hotel Fazenda Akropolis
Estrutura completa com piscinas aquecidas e com toboágua, playgrounds, quadras esportivas, bosque para caminhadas, além de pensão completa e monitores para crianças.
www.akropolis.com.br
Hotel Fazenda Santa Maria
Com suítes aconchegantes, sendo que algumas incluem lareira e hidromassagem, o hotel tem piscinas coberta e ao ar livre, lago para pesca, trilhas ecológicas, cachoeiras e restaurante com sabor caseiro.
www.hotelsantamaria.com.br
Hotel Fazenda São Matheus
Em uma antiga fazenda de café a 1.100 m de altitude, oferece trilhas, pescaria, fazendinha, piscinas, sauna e refeições caseiras, incluindo a tradicional feijoada aos sábados.
www.saomatheus.com.br
Hotéis no centro: praticidade e boa localização
Paladium Hotel
Localizado no centro, tem 85 apartamentos, piscina, salão de jogos e elevadores semi-panorâmicos, além de recepção calorosa.
www.paladium.com.br
Rovi Plaza Hotel
Com piscina, sauna, brinquedoteca, sala de cinema e restaurante de culinária brasileira, é uma opção prática e completa para famílias.
www.roviplazahotelserranegra.com.br
Serra Negra Palace Hotel
Em frente à Fontana di Trevi local, possui piscina, brinquedoteca, academia e restaurante com pratos típicos, ideal para quem deseja explorar a cidade a pé.
www.serranegrapalacehotel.com.br
Shelton Hotel Serra Negra
Próximo ao centro e à rodoviária, com 50 quartos, bar, restaurante com jardim de inverno e ambiente acolhedor para famílias e grupos.
www.hotelshelton.com.br
Refúgios de luxo e sofisticação
Hotel Vila Europeia
Em meio à natureza, oferece suítes elegantes, experiências personalizadas, gastronomia refinada e espaços para eventos exclusivos. Conta com diversas piscinas: externa, aquecida e infantil, quadras, spa e área kids.
www.vilaeuropeiahotel.com.br
Filimahalo Hotel
Na área rural, combina sofisticação e contato com a natureza. Conta com spa, piscinas, quadras de beach tennis, brinquedoteca, restaurante com sabores regionais e é pet friendly.
www.filimahalo.com.br
Pousada romântica com vista panorâmica
Villa dos Leais
A apenas 5 minutos do centro, a 1.100 m de altitude, oferece chalés com varanda suspensa, lareira e hidromassagem. Estrutura com piscinas coberta e ao ar livre, sauna, fitness e sala de jogos.
www.villadosleais.com.br