A charmosa Serra Negra

Localizada no coração do Circuito das Águas Paulista, Serra Negra é um dos destinos mais charmosos do interior de São Paulo.

Com clima ameno, fontes de águas minerais e belas paisagens da Serra da Mantiqueira, a cidade é perfeita para quem busca tranquilidade, boa gastronomia, compras e experiências rurais.

Com uma boa cobertura de hospedagem, o destino atende bem vários públicos: famílias com crianças, casais em busca de relaxamento e romance, turistas que buscam um lugar de descanso em meio à natureza ou com fácil acesso a compras e atrativos turísticos.