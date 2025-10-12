Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Você já deve ter ouvido esta pergunta: Por que os católicos veneram a Virgem Maria? Porque ela foi escolhida por Deus para ser a Mãe de seu Filho Divino, Jesus. Simples, não? Mas para alguns não parece.

Em primeiro lugar, é bom lembrar que não foi a Igreja que fez Maria a Mãe de Jesus. Depois, já no Evangelho vem assinalado que o Senhor fez nela maravilhas e, por isso, "todas as gerações a chamarão bem-aventurada" (Cf. Lc 1,48-49).

Ora, funda-se em Deus a fé e a veneração do povo em Maria. Sabemos que Maria não gerou ao Deus Criador, mas gerou Jesus, que é homem e Deus. Por isso, em tempos antigos, os fiéis começaram a chamar Maria de "Theotókos", em grego, Mãe de Deus. Então, por que não venerar a Virgem Maria, se inclusive ela é a Mãe de Deus? Até mesmo ateus, lendo o Evangelho, são capazes de entender que pelo ensinamento bíblico Maria é, de fato, Mãe de Deus. Por exemplo, Ludwig Feuerbach (século XIX), filósofo ateísta, escreveu: "Onde se funda a fé na mãe e Deus, se funda também a fé em Deus Filho e em Deus Pai" (Cf. A Essência do Cristianismo). Alguns, porém, dizem que só se deve adorar a Deus. Claro.