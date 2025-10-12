Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Você já deve ter ouvido esta pergunta: Por que os católicos veneram a Virgem Maria? Porque ela foi escolhida por Deus para ser a Mãe de seu Filho Divino, Jesus. Simples, não? Mas para alguns não parece.
Em primeiro lugar, é bom lembrar que não foi a Igreja que fez Maria a Mãe de Jesus. Depois, já no Evangelho vem assinalado que o Senhor fez nela maravilhas e, por isso, "todas as gerações a chamarão bem-aventurada" (Cf. Lc 1,48-49).
Ora, funda-se em Deus a fé e a veneração do povo em Maria. Sabemos que Maria não gerou ao Deus Criador, mas gerou Jesus, que é homem e Deus. Por isso, em tempos antigos, os fiéis começaram a chamar Maria de "Theotókos", em grego, Mãe de Deus. Então, por que não venerar a Virgem Maria, se inclusive ela é a Mãe de Deus? Até mesmo ateus, lendo o Evangelho, são capazes de entender que pelo ensinamento bíblico Maria é, de fato, Mãe de Deus. Por exemplo, Ludwig Feuerbach (século XIX), filósofo ateísta, escreveu: "Onde se funda a fé na mãe e Deus, se funda também a fé em Deus Filho e em Deus Pai" (Cf. A Essência do Cristianismo). Alguns, porém, dizem que só se deve adorar a Deus. Claro.
Nós, católicos, só adoramos a Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Virgem Maria, que chamamos com carinho de Nossa Senhora, nós não a adoramos, mas a veneramos. Estes mesmos dizem que adorar e venerar são a mesma coisa, e que isso não se pode fazê-lo, que está errado. Embora popularmente as pessoas em geral usam um termo pelo outro, etimologicamente, são distintos.
Adoração se deve só à divindade. Veneração é tributo de grande respeito, reverência e consideração que, por exemplo, devotamos a Maria e aos santos. Para resumir, os católicos veneram sim Nossa Senhora bem como os santos e santas. Desde os primeiros tempos da Igreja, os cristãos veneravam os mártires e confessores da fé pelo seu testemunho de vida cristã heroica e os consideravam respeitosamente como modelos exemplares de fé e intercessores em favor daqueles que peregrinam pelas estradas deste mundo.
Neste dia 12, domingo, festejamos solenemente Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A Basílica dedicada a ela, em Aparecida/SP, constitui-se no maior centro de peregrinação religiosa da América Latina, recebendo anualmente milhões de peregrinos vindos de todas as partes do Brasil. A devoção começou no ano de 1717, quando pescadores, pescando no Rio Paraíba, próximo a Guaratinguetá/SP, puxaram nas redes, na primeira vez, o corpo de uma pequena imagem negra rompida, na segunda vez, a cabeça, que com ela formava uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na terceira vez, as redes vieram abarrotadas de peixes.
O povo viu nesse fato um sinal sobrenatural. A imagem foi chamada de "Aparecida" e colocada numa pequena capela. A partir daí começou uma devoção que se agigantou no que é hoje. Devotos vão a Aparecida para pedir graças, agradecer as recebidas e pagar promessas. São milhares os milagres que se contam terem acontecido pela intercessão da Virgem. Vale a pena recontar o milagre da menina cega de nascença de Jaboticabal/SP. "Por serem muito devotos de Nossa Senhora Aparecida, os membros da família Vaz de Jaboticabal/SP rezavam e falavam muito sobre os acontecimentos referentes à Nossa Senhora Aparecida.
O casal desta família tinha uma menina que era cega de nascença e que sempre ouvia atentamente ao que falavam. A menina tinha uma vontade muito grande de ir até à Igreja. Naqueles tempos, onde tudo ainda era sertão, ficava muito difícil de se chegar até lá. Mas com muita dificuldade, fé e perseverança, mãe e filha chegaram às escadarias da Igreja, quando surpreendentemente a menina cega de nascença exclamou: 'Mãe, como é linda esta Igreja!' Daquele momento em diante a menina que era cega de nascença passou a enxergar normalmente".
Tenhamos sempre nos lábios e no coração a oração da Ave Maria. A primeira parte é tirada da Bíblia, a segunda, que é uma invocação, nasceu, em tempos antigos, da piedade popular, a qual a Igreja, no século XVI, a aprovou e oficializou como a mais bela prece mariana que costumamos rezar com a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, o Pai Nosso.