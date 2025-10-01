1 a cada 5 trabalhadores em Bauru ganha até um salário mínimo

Um a cada cinco trabalhadores de Bauru vivia, em 2022, com até um salário mínimo. O dado, que demonstra a desigualdade de renda na cidade, integra o módulo "Trabalho e Rendimento" do Censo Demográfico 2022, divulgado na última quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, 19,9% da população ocupada com 14 anos de idade ou mais recebia até um salário mínimo - à época, de R$ 1.212,00 -, enquanto apenas 9,1% ganhavam mais de cinco salários. No topo da pirâmide, só 3% superavam dez salários mínimos.

O Censo aponta que o rendimento médio mensal dos bauruenses inseridos no mercado de trabalho era de R$ 3.299,00. O valor fica acima da média nacional, de R$ 2.851,00, mas abaixo da estadual, de R$ 3.460,00.