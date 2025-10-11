Sesi Vôlei Bauru é tricampeão paulista de 2025 invicto

O Sesi Vôlei Bauru é tricampeão paulista de vôlei! Com atuação dominante, o time de Bauru bateu o Paulistano Barueri em 3 sets a 0 (25x21; 25x22; 25x19) e conquistou seu terceiro título Estadual. A partida foi válida pelo Jogo 2 da grande final do Paulista 2025, disputada na noite desse sábado, 11, na Arena Paulo Skaf.
Com a vitória em casa fechando o título, o Sesi Vôlei Bauru encerrou também com uma campanha invicta, perdendo apenas quatro sets nos onze jogos disputados nessa edição do Paulista. Este foi o terceiro título paulista do Sesi Vôlei Bauru, com conquistas nos anos de 2018, 2022 e 2025.
O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será a disputa da Supercopa 2025, contra a equipe do Osasco São Cristóvão Saúde, na Arena Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A partida que decidirá mais um título na temporada é no dia 18, sábado, às 21h30, horário de Brasília.
O jogo
Para a grande decisão do título estadual, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa com o Paulistano Barueri a frente, com alguns erros do time bauruense, mas o Sesi Vôlei Bauru recupera a virada de bola, pressiona no saque e abre 7 a 4 na primeira parada do visitante. O time de Barueri segue com dificuldades na virada de bola, aumenta os erros e para pela segunda vez em 14 a 8. O pedido de tempo tem efeito e ajusta o sistema de saque e defesa, segurando o ímpeto bauruense no 16 a 11 na parada do Sesi Vôlei Bauru. A vantagem se mantém durante o set com boa virada de bola do time de Bauru, mas na reta final o Paulistano Barueri ameaça a reação com contra-ataques e força a segunda parada do time da casa em 23 a 20. A parada tem efeito, e o Sesi Vôlei Bauru fecha na virada de bola de Acosta em 25 a 21.
Semelhante à parcial anterior, o Paulistano Barueri tem sucesso nas primeiras bolas e chega a pressionar no saque e bloqueio, mas vê o Sesi Vôlei Bauru crescer na defesa, pontuando nos contra-ataques e abrindo 7 a 4 na parada visitante. Mesmo com a interrupção, a diferença chega em seis pontos durante a parcial, mas o Paulistano Barueri começa sua recuperação, conseguindo pontos também no erro do time da casa. Na reta final do set, o contra-ataque bauruense cresce, fechando em 25 a 22.
O Sesi Vôlei Bauru começa a terceira parcial dominando as ações, abrindo rapidamente 6 a 2 contando também com os erros adversários na definição e levando à primeira parada do Paulistano Barueri. Mesmo com a interrupção, a parcial segue favorável ao time bauruense, crescendo nos bloqueios e aumentando a vantagem para 9 a 3, forçando a segunda parada rápida do visitante. A equipe bauruense segue dominante na parcial, controlando as ações do time de Barueri até o fim da parcial, fechando em 25 a 19 e conquistando o tricampeonato paulista.
Elenco campeão Paulista:
Amanda Mutuano, Bruna Moraes, Dani Lins, Diana, Giovanna, Isabella Rocha, Kasiely, Keyt, Lara, Léia, Mayany, Nia Reed, Acosta, Talia, Thays.
Campeonato Paulista 2025 Feminino
Final
Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 08/10 I Ginásio José Corrêa, Barueri
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Paulistano Barueri I 11/10 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Semifinal
Renasce Sorocaba 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 30/09 I Sesi Sorocaba, Sorocaba
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 03/10 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Fase Classificatória
A.A. São Caetano 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 23/08 I Lauro Gomes, São Caetano
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Vôlei Louveira I 27/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 02/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Pinheiros 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 07/09 I Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo
Sesi Vôlei Bauru 3 x 2 Paulistano Barueri I 10/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Realizar Santos I 13/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Osasco São Cristóvão Saúde 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 24/09 I Ginásio José Liberatti, Osasco