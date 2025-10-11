11 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FESTA EM BAURU

Sesi Vôlei Bauru é campeão paulista de 2025 invicto

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Felipe Wiira/Sesi-SP
Sesi Bauru dominou do começo ao fim
Sesi Bauru dominou do começo ao fim

O Sesi Vôlei Bauru sagrou-se campeão paulista de 2025 na noite deste sábado (11), no ginásio Paulo Skaf, em Bauru. As meninas da equipe bauruense venceram as do Paulistano Barueri no jogo 2 da decisão por 3 sets a 0.

Bauru já havia vencido o primeiro jogo da final, em Barueri, por 3 a 2. Agora, nova vitória e muita festa no ginásio Paulo Skaf lotado.

O Sesi Bauru ganhou o título de forma invicta, com vitórias nos 11 jogos disputados no campeonato. No jogo deste sábado, o Sesi nunca esteve atrás do placar.

As jogadoras Bruna Moraes e Acosta foram os destaques e maiores pontuadoras da equipe bauruense.

O último título do Sesi havia sido conquistado em 2022.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários