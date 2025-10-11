Sesi Vôlei Bauru é campeão paulista de 2025 invicto

O Sesi Vôlei Bauru sagrou-se campeão paulista de 2025 na noite deste sábado (11), no ginásio Paulo Skaf, em Bauru. As meninas da equipe bauruense venceram as do Paulistano Barueri no jogo 2 da decisão por 3 sets a 0.

Bauru já havia vencido o primeiro jogo da final, em Barueri, por 3 a 2. Agora, nova vitória e muita festa no ginásio Paulo Skaf lotado.

O Sesi Bauru ganhou o título de forma invicta, com vitórias nos 11 jogos disputados no campeonato. No jogo deste sábado, o Sesi nunca esteve atrás do placar.