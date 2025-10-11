PM captura condenado pela Justiça com sistema Muralha Paulista

Um condenado pela Justiça até 2045 por roubo foi capturado pelo 13º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, na noite da última sexta (10), no bairro Ferradura Mirim, em Bauru, graças ao Muralha Paulista.

Após a implantação do sistema Muralha Paulista na cidade de Bauru, por várias vezes, houve a notificação de que uma motocicleta de placa BZZ-0856, que está em nome de um foragido da Justiça, de 52 anos, estaria em constante movimento pelo Ferradura Mirim.

Quandos os policiais foram ao local, viram o condutor da Honda/CBX 20 Twister, vermelha, entrando na garagem de uma residência. O condutor foi levado ao Plantão Policial de Bauru e pesquisas nos sistemas policiais constou um mandado de prisão em regime fechado em seu desfavor até 2045.