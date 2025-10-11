Noroeste Sub-15 cai para o São Paulo e se despede do Paulista

O time Sub-15 do Noroeste perdeu para a base do São Paulo, na manhã deste sábado (11), por 2 a 0, e fez uma despedida honrosa do Campeonato Paulista nas oitavas de final. O Norusquinha, comandando pelo técnico Marcelo Santos, foi a campo com a vantagem do empate, pela vitória em casa no duelo de ida, por 1 a 0, mas não conseguiu frear o Tricolor no segundo tempo. Os gols na segunda etapa foram marcados pelos meninos João Lucas e Mendes. A partida foi no campo Marcelo Portugal Gouvêa, no CT em Cotia.

Em 2014, o Norusquinha, à época, sob comando técnico de Foguinho, também chegou às oitavas de final do Paulista Sub-15. Naquela temporada, havia 81 times. Em 2025, 84 clubes iniciaram a competição. Em ambas, a equipe de Bauru ficou entre os 16 melhores.

