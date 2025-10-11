Noroeste Sub-15 cai para o São Paulo e se despede do Paulista

O time Sub-15 do Noroeste perdeu para a base do São Paulo, na manhã deste sábado (11), por 2 a 0, e fez uma despedida honrosa do Campeonato Paulista nas oitavas de final. O Norusquinha, comandando pelo técnico Marcelo Santos, foi a campo com a vantagem do empate, pela vitória em casa no duelo de ida, por 1 a 0, mas não conseguiu frear o Tricolor no segundo tempo. Os gols na segunda etapa foram marcados pelos meninos João Lucas e Mendes. A partida foi no campo Marcelo Portugal Gouvêa, no CT em Cotia.
Em 2014, o Norusquinha, à época, sob comando técnico de Foguinho, também chegou às oitavas de final do Paulista Sub-15. Naquela temporada, havia 81 times. Em 2025, 84 clubes iniciaram a competição. Em ambas, a equipe de Bauru ficou entre os 16 melhores.
NÚMEROS
Em 2025, o time Sub-15 fez uma campanha com 63,9% de aproveitamento. Somando a primeira, a segunda e a terceira fases, além dos jogos de oitavas de final, o Norusquinha disputou 24 partidas, conquistando 14 vitórias, quatro empates e somando apenas seis derrotas. Foram 66 gols marcados e 29 sofridos.
Os artilheiros foram Diogo, com 15 gols; Davi Silva, com 12; Kauã Tobias, com 10; e Gustavo Medeiros, com 9.
Este foi o encerramento da temporada futebolística noroestina dentro das quatro linhas. A pré-temporada 2025 do time profissional será em novembro.