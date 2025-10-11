Dor e parestesia após anestesia e as agulhas

Quando se toca no osso, mesmo que levemente, o bisel da agulha pode se dobrar para fora ou para dentro da luz da agulha, formando-se um micro-anzol. Isto não vai atrapalhar o efeito anestésico, mas ao se remover a agulha, este micro-anzol, especialmente quando voltado para fora da luz da agulha, pode enroscar ou engastalhar em fibras, filetes neurais e ou vasos sanguíneos, promovendo rupturas parciais ou totais.

Assim se pode ter: 1º) Áreas micro-hemorrágicas, ou nem tão micro assim, 2º) Inflamação do local pelo aparecimento de proteínas livres liberadas pelas fibras rompidas, apresentando com sinais de dor e até edema no local, 3º) Alterações de sensibilidade ou sensações neurais como anestesia, parestesia e outras. 4º) Áreas focais de miosites induzidas quando a agulha atravessa músculos esqueléticos que se organizam em fibras paralelas entre si e entremeadas por vasos e nervos, repetindo o formato de uma feixe de cana de açúcar. Na volta, o micro-anzol pode lesar algumas dessas fibras musculares, gerando proteínas livres e provocando inflamação focal, sem contar as lesões neurais e vasculares locais.

A maioria dos pacientes não sentem nada depois da anestesia local, pois observamos nas agulhas examinadas ao microscópio eletrônico de varredura, que 80% delas não formaram micro-anzol em seus biséis. Mas em 20% delas, formavam deformações, algumas em formato bem definido de anzol para dentro, e algumas outras, para fora do bisel, na parte externa da agulha.