Sesi Bauru cai no tie break para o Suzano e deixa o Paulista

O primeiro set começa equilibrado, com o Suzano Vôlei conseguindo a primeira vantagem no bom trabalho de bloqueios, criando diferença de 12 a 8 na primeira parada do Sesi Bauru. O time visitante volta pra parcial e chega a diminuir a diferença para apenas um ponto, mas vê a equipe de Suzano abrir novamente em 19 a 14 após bloqueio. O Suzano Vôlei administra bem a vantagem e, na virada de bola, fecha em 25 a 19.

O Sesi Bauru se despediu do Campeonato Paulista 2025. O time de Bauru foi superado em 3 sets a 2 (25x19; 19x25; 25x22; 18x25; 15x8) pelo Suzano Vôlei na noite desta sexta-feira (10). A partida foi na Arena Suzano, válida pelo Jogo 2 da semifinal do Estadual. Com o revés fora de casa, o Sesi Bauru volta suas atenções para a disputa da Superliga Masculina 2025/26, com início em outubro.

A segunda parcial começa mais equilibrada, com o Sesi Bauru ajustando a virada de bola e se mantendo na parcial, com boa entrada do ponteiro Pedro. O time visitante tem a primeira vantagem em 8 a 11, após sequência de erros do Suzano Vôlei que para pela primeira vez. O Sesi Bauru administra a diferença com bom trabalho de virada de bola, mas usa o primeiro pedido no 17 a 19 após sequência da equipe da casa. A parada tem efeito e a equipe de Bauru conecta dois pontos, levando à segunda parada da equipe suzanense no 17 a 21. Entrando pra sacar, Johan tem boa sequência e facilita o contra-ataque do Sesi Bauru, que abre vantagem na reta final e fecha em 19 a 25.

No terceiro set, o Suzano Vôlei responde e volta a ter o controle da parcial, abrindo vantagem de quatro pontos rapidamente o sistema saque e bloqueio. O Sesi Bauru utiliza seus pedidos de tempo, vê o time de Suzano chegar em 20 a 15 e tem dificuldade na virada de bola. Com o set point, a equipe da casa utiliza seu pedido de tempo e, no erro de saque adversário, fecha em 25 a 22.

Precisando vencer para sobreviver no torneio, o Sesi Bauru começa a quarta parcial em vantagem, mantendo os pontos longos em boa defesa e contando com os erros do adversário. O time visitante cresce na partida e se aproveita dos contra-ataques e dos erros do Suzano Vôlei para abrir sete pontos de vantagem. Buscando reação, a equipe da casa cresce novamente nos bloqueios e força a parada do time de Bauru em 15 a 20. O time da casa segue tentando uma reação, mas o Sesi Bauru consegue administrar e equilibra a partida, com boas passagens de Éder e Guiga, fechando no ace do oposto em 18 a 25.