GM anuncia montagem de SUV elétrico no Ceará ainda em 2025

O presidente da General Motors para a América do Sul, Santiago Chamorro, anunciou que a empresa começará a montar o Spark EUV no Brasil ainda este ano. SUV elétrico lançado oficialmente por R$ 159.990, o modelo será feito no regime SKD, vindo da China desmembrado para então ser montado pela Comexport. A unidade fabril escolhida é a planta onde até 2020 a Ford produzia o jipe Troller, em Horizonte, no Ceará. Segundo Chamorro, a capacidade de montagem atenderá a expectativa da empresa de vender 100 unidades por semana.

O Spark EUV chega para enfrentar o BYD Dolphin no segmento de elétricos de entrada. O modelo é equipado com motor de 101 cv e 18 kgfm de torque e sua bateria de 42 kWh permite recarga rápida de 30% a 80% em apenas 35 minutos, de acordo com a marca. A autonomia é de 258 km pelo ciclo do Inmetro.