Quais os erros mais comuns na lavagem do carro e como evitar?

A lavagem a seco conquistou espaço entre motoristas que buscam praticidade, economia de água e preservação da pintura do veículo. Mas é preciso ter atenção nesse processo e não inverter a ordem, pois realizada de forma incorreta, pode causar danos à lataria e comprometer o brilho da pintura.
Marco Lisboa, CEO e fundador da KoalaCar, rede de microfranquias especializada em limpeza a seco de veículos, explica que um dos equívocos mais frequentes é não utilizar produtos específicos para lavagem a seco: "Muitas pessoas recorrem a soluções caseiras ou sprays genéricos, que não possuem os componentes necessários para encapsular a sujeira e evitar riscos. É preciso atenção ao produto indicado, pois sua formulação cria uma película que envolve as partículas de poeira e facilita a remoção sem arranhar a superfície", diz Lisboa.
Outro erro recorrente está no uso inadequado dos panos de microfibra. Toalhas comuns, lenços ou tecidos ásperos podem arranhar a pintura. Além disso, vale ressaltar que ela precisa estar limpa e dobrada em várias partes, para que cada lado seja usado apenas uma vez.
"Muita gente não dá importância ao pano usado, mas a microfibra é fundamental, porque tem uma estrutura de fios extremamente finos (muito mais que o algodão, por exemplo), que encapsula e retém a sujeira nas tramas, em vez de arrastá-la pela pintura. Já um pano comum pode causar riscos que só aparecem depois de um tempo, comprometendo o brilho da pintura", diz o CEO de KoalaCar.
A ordem da limpeza também faz diferença. Começar pelas áreas mais sujas, como para-choques e saias laterais, pode transferir partículas maiores de sujeira para outras partes da carroceria. O ideal é iniciar pelas superfícies superiores, descendo gradualmente até a parte inferior.
Muitos motoristas ainda exageram na quantidade de produto ou, ao contrário, aplicam menos do que o necessário. O excesso pode deixar manchas e resíduos, enquanto a falta compromete a proteção da pintura. A recomendação é seguir a indicação do fabricante conforme o rótulo da embalagem.
Um erro pouco comentado, mas bastante comum, é lavar o carro sob sol forte. A alta temperatura acelera a secagem do produto, deixando marcas e prejudicando o acabamento. O indicado é realizar a lavagem em local coberto e arejado.
"A lavagem a seco, quando feita da maneira correta, é uma aliada da sustentabilidade e da estética automotiva. Para quem não sabe ou tem dificuldades em fazer sozinho, chamar um especialista pode ser a melhor opção para preservar a pintura, economizar água e garantir um brilho duradouro ao veículo", diz Lisboa.