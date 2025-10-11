Relíquias no Salão Internacional do Automóvel

Além de dezenas de outras atrações, a 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que será realizado entre os dias 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi, presenteará os visitantes com uma "viagem no tempo" por ícones em edições passadas da mostra.
Isso porque haverá uma exposição especial de modelos que foram grande destaque ao longo da história do evento, que começou em 1960. Esses veículos, do acervo do Carde Museu, estarão reunidos lado a lado em um espaço dedicado exclusivamente a eles.
Os modelos expostos irão recordar e homenagear a riquíssima história da principal exibição da indústria automobilística no Brasil, palco de centenas de lançamentos ao longo de suas edições realizadas em mais de 50 anos.
"Desde 1960 o Salão do Automóvel, com sua exposição de veículos, mostra a evolução dos automóveis, do design e do comportamento. No CARDE essa é também nossa proposta: a de contar, por meio dos carros e das obras de arte, a história do Brasil. O automóvel desperta memórias afetivas, e é um excelente e eficiente fio condutor para a transmissão de uma história" afirma Luiz Goshima, diretor do Carde e conselheiro da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA).
EXPOSIÇÃO
VOLKSWAGEN KOMBI 1960
Uma das principais novidades exibidas na estreia do Salão do Automóvel, em 1960, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a Kombi é sem dúvida um dos veículos mais icônicos da história da indústria automobilística brasileira. Na ocasião, foram lançadas duas novas versões do utilitário: a 6 Portas, para lotação, e a Turismo, uma espécie de motorhome da época.
STV UIRAPURU 1966
Com cerca de apenas 70 unidades produzidas, o Uirapuru é um dos mais espetaculares automóveis fora de série já fabricados no Brasil. Em 1966 ele foi apresentado pela primeira vez em versão conversível pela STV, empresa que adquiriu o projeto da Brasinca, sua idealizadora. Seu estilo arrebatador roubou as atenções na mostra daquele ano, a quinta da história.
DODGE CHARGER R/T 1971
O mítico esportivo teve seu primeiro contato com o público no Salão do Automóvel de 1970, que inaugurava o Pavilhão de Exposições do Anhembi. Com seu motor V8 5.2 litros e 215 hp, faixas laterais, rodas esportivas, carroceria estilo coupé e grade dianteira que encobria os faróis, encantou várias gerações e hoje é um dos nacionais mais disputados pelos colecionadores.
VOLKSWAGEN GOL GTI 1989
Mostrado para os brasileiros pela primeira vez na edição de 1988, o Gol GTI, na sua inconfundível cor Azul Mônaco, encantou os visitantes pelo estilo esportivo e por trazer embaixo do capô, pela primeira vez em um carro nacional, a injeção eletrônica. O modelo, assim, representou com perfeição o começo do fim dos carburadores e uma nova fase da indústria nacional.
FERRARI F40 1990
A exibição do superesportivo italiano no Salão do Automóvel de 1990, em área anexa ao estande da Fiat, causou verdadeira comoção. O Brasil acabava de reabrir seus portos aos importados e ver tão de pertinho um dos carros mais espetaculares já fabricados no mundo, representava a realização de um sonho para a maioria dos visitantes, que não se esquecem até hoje deste momento único.
Mais de 300 modelos em exibição
Com mais de 300 modelos em exibição, a mostra oferecerá programação voltada a todos que vivem a paixão pelo universo automotivo. Estão confirmadas as marcas BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa. O primeiro lote de ingressos para o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo está esgotado. Devido à alta demanda, a RX, organizadora do evento, decidiu antecipar a abertura do segundo lote exclusivamente pelo site oficial www.salaodoautomovel.com.br
Os valores passaram por um pequeno reajuste, como, por exemplo, de R$ 58 para R$ 63 a meia-entrada em dias de semana e de R$ 145 para R$ 162 a inteira em finais de semana. A 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo será realizada de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, e promete ser a maior da história. Com uma área equivalente a 10 campos de futebol, o evento contará com experiências interativas, lançamentos e novidades que devem atrair milhares de visitantes. Os ingressos VIP, que garantem acesso exclusivo ao Dream Lounge, também entraram na virada de lote. Realizado em parceria com a Motorgrid Brasil, o maior grupo de proprietários de hypercars da América Latina, o espaço reunirá modelos luxuosos e raríssimos como Rolls Royce Cullinan Novitec Spofec Overdose, Lamborghini Revuelto LP 1015-4, Chevrolet Corvette Stingray Conversível, Corvette Z06, McLaren Artura, Ford GT Carbon Series, Ford Mustang GT, Ford Mustang Shelby, McLaren Senna, Porsche 992.2 GT3 PTS, Porsche GT3 RS 992, Ferrari 12 Cilindri, Lamborghini Aventador SVJ e BMW M2 Competition. O novo valor será de R$ 530 para os dias de semana e R$ 640 para os finais de semana.
ATRAÇÕES
Para os fãs de drift e games a Racing Game Zone by João Barion, contará com simuladores de última geração e com o novo modelo do piloto: o Corvette C7 Z06, desenvolvido pelo renomado preparador Adhemar Cabral. Já a Arena de Customização by Batistinha vai impressionar com carros personalizados de tirar o fôlego, além de oferecer customização ao vivo, proporcionando uma experiência única e dinâmica para o público.
Os visitantes terão a oportunidade de testar os lançamentos mais recentes do mercado, sejam modelos elétricos, híbridos ou a combustão, no Drive Experience, pista indoor especialmente projetada para receber mais de 10 mil test drives. Outra novidade será o espaço do FIA WEC - Rolex 6 Horas de São Paulo, que exibirá o Hypercar Porsche 963, diretamente das pistas da competição internacional.