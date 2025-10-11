Relíquias no Salão Internacional do Automóvel

FERRARI F40 1990

A exibição do superesportivo italiano no Salão do Automóvel de 1990, em área anexa ao estande da Fiat, causou verdadeira comoção. O Brasil acabava de reabrir seus portos aos importados e ver tão de pertinho um dos carros mais espetaculares já fabricados no mundo, representava a realização de um sonho para a maioria dos visitantes, que não se esquecem até hoje deste momento único.

Mais de 300 modelos em exibição

Com mais de 300 modelos em exibição, a mostra oferecerá programação voltada a todos que vivem a paixão pelo universo automotivo. Estão confirmadas as marcas BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa. O primeiro lote de ingressos para o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo está esgotado. Devido à alta demanda, a RX, organizadora do evento, decidiu antecipar a abertura do segundo lote exclusivamente pelo site oficial www.salaodoautomovel.com.br



Os valores passaram por um pequeno reajuste, como, por exemplo, de R$ 58 para R$ 63 a meia-entrada em dias de semana e de R$ 145 para R$ 162 a inteira em finais de semana. A 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo será realizada de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, e promete ser a maior da história. Com uma área equivalente a 10 campos de futebol, o evento contará com experiências interativas, lançamentos e novidades que devem atrair milhares de visitantes. Os ingressos VIP, que garantem acesso exclusivo ao Dream Lounge, também entraram na virada de lote. Realizado em parceria com a Motorgrid Brasil, o maior grupo de proprietários de hypercars da América Latina, o espaço reunirá modelos luxuosos e raríssimos como Rolls Royce Cullinan Novitec Spofec Overdose, Lamborghini Revuelto LP 1015-4, Chevrolet Corvette Stingray Conversível, Corvette Z06, McLaren Artura, Ford GT Carbon Series, Ford Mustang GT, Ford Mustang Shelby, McLaren Senna, Porsche 992.2 GT3 PTS, Porsche GT3 RS 992, Ferrari 12 Cilindri, Lamborghini Aventador SVJ e BMW M2 Competition. O novo valor será de R$ 530 para os dias de semana e R$ 640 para os finais de semana.