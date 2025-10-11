Soja lidera valor de produção agrícola em 13 Estados do país

A soja foi a principal cultura agrícola em valor de produção em 13 unidades da Federação em 2024, segundo o pelo IBGE. No país, o cultivo do grão gerou uma receita de R$ 260,2 bilhões no ano passado. É o equivalente a 33,2% (um terço) do total da produção agrícola do Brasil à época (R$ 783,2 bilhões). Em seguida, aparecem as participações de cana-de-açúcar (13,4%), milho (11,3%) e café (8,8%).

A soja tem a maior parcela do valor da produção nos quatro membros do Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal), nos três estados do Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), em três do Nordeste (Bahia, Piauí e Maranhão) e em três do Norte (Tocantins, Rondônia e Roraima).

O Mato Grosso é a unidade da Federação que mais produz o grão. Em 2024, a soja respondeu por 52,9% do valor total obtido pelo estado com as diferentes culturas agrícolas. Essa participação chegou a 70,8% no Piauí.