Soja lidera valor de produção agrícola em 13 Estados do país

A soja foi a principal cultura agrícola em valor de produção em 13 unidades da Federação em 2024, segundo o pelo IBGE. No país, o cultivo do grão gerou uma receita de R$ 260,2 bilhões no ano passado. É o equivalente a 33,2% (um terço) do total da produção agrícola do Brasil à época (R$ 783,2 bilhões). Em seguida, aparecem as participações de cana-de-açúcar (13,4%), milho (11,3%) e café (8,8%).
A soja tem a maior parcela do valor da produção nos quatro membros do Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal), nos três estados do Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), em três do Nordeste (Bahia, Piauí e Maranhão) e em três do Norte (Tocantins, Rondônia e Roraima).
O Mato Grosso é a unidade da Federação que mais produz o grão. Em 2024, a soja respondeu por 52,9% do valor total obtido pelo estado com as diferentes culturas agrícolas. Essa participação chegou a 70,8% no Piauí.
A cana-de-açúcar, por sua vez, é a principal cultura em valor de produção em três locais. São os casos de São Paulo, Alagoas e Paraíba.
Já o café predomina em duas unidades da Federação: Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste. A mandioca se destaca em duas do Norte: Amazonas e Acre.
O milho gerou a maior fatia do valor da produção agrícola em um estado, o Sergipe. Em outros locais do Nordeste, as frutas aparecem no topo: uva em Pernambuco, melão no Rio Grande do Norte e banana no Ceará.
O açaí se destacou no Amapá, e o cacau puxou o ranking do Pará. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a maior parcela do valor da produção agrícola veio do tomate.
Na tabela a seguir, veja quais foram as principais culturas em valor nas unidades da Federação. A lista mostra o percentual de cada item no total das receitas agrícolas de cada local.
Em 2024, o Mato Grosso teve mais uma vez o maior valor da produção agrícola do Brasil, na soma das diferentes culturas. A receita local foi de R$ 120,8 bilhões, o equivalente a 15,4% do total do país (R$ 783,2 bilhões).
São Paulo (15,1%) e Minas Gerais (11,1%) vieram na sequência.
O Rio Grande do Sul (9,7%) subiu da sexta para a quarta posição no ano passado, com recuperação da safra de verão, antes das enchentes históricas de abril e maio.
O Paraná (9,2%) caiu do terceiro lugar para o quinto, após recuo na produção de grãos. Os dados integram a pesquisa da PAM (Produção Agrícola Municipal). A série histórica do IBGE começou em 1974.
Principal cultura no Estado
Acre - Mandioca - 39,30%
Alagoas - Cana-de-açúcar - 61,13%
Amapá - Açaí - 31,73%
Amazonas - Mandioca - 32,87%
Bahia - Soja - 30,48%
Ceará - Banana - 14,71%
Distrito Federal - Soja - 35,63%
Espírito Santo - Café - 72,05%
Goiás - Soja - 49,74%
Maranhão - Soja - 64,3%
Mato Grosso - Soja - 52,87%
Mato Grosso do Sul - Soja - 53,89%
Minas Gerais - Café - 40,58%
Paraná - Soja - 47,90%
Paraíba - Cana-de-açúcar - 40,21%
Pará - Cacau - 21,46%
Pernambuco - Uva - 36,88%
Piauí - Soja - 70,79%
Rio de Janeiro - Tomate - 19,1%
Rio Grande do Norte - Melão - 24,06%
Rio Grande do Sul - Soja - 47,66%
Rondônia - Soja - 36,6%
Roraima - Soja - 48,72%
Santa Catarina - Soja - 27,23%
Sergipe - Milho - 36,87%
São Paulo - Cana-de-açúcar - 47,71%
Tocantins - Soja - 57,91%
Fonte: IBGE