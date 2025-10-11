Estudo avalia vulnerabilidade de rebanhos às mudanças climáticas

Com uma abordagem pioneira e abrangente em escala global, pesquisadores brasileiros desenvolveram uma metodologia que permite projetar como rebanhos de animais de produção de diferentes espécies responderão fisiologicamente aos impactos das mudanças climáticas entre 2050 e 2100.

Estima-se que, se o aumento médio de 2 °C de temperatura for atingido em 2050, situações críticas para a agricultura e para a saúde de animais e de humanos serão registradas ainda com mais frequência e intensidade. Por isso, os resultados da pesquisa são importantes para a estruturação de políticas públicas, tomada de decisão e ações do setor privado visando evitar o comprometimento da produção e da segurança alimentar.

De acordo com o estudo, os pequenos ruminantes serão mais impactados pelas mudanças climáticas nos três cenários analisados (2050, 2075 e 2100) em países do hemisfério Norte quando comparados aos mesmos animais no Sul. A projeção é de um aumento médio de até 68% na taxa respiratória dos animais do Norte em relação ao Sul.