Dia da Padroeira terá procissão luminosa e bolo com medalhas

O Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado neste domingo (12) com uma programação especial no Santuário dedicado à Padroeira do Brasil, em Bauru. Entre os destaques estão a tradicional procissão luminosa, que ocorre após a missa das 18h, e a distribuição de um bolo com 2 mil pedaços, que podem trazer medalhas da santa incluindo uma de ouro.
A programação religiosa e festiva começou no último dia 3, com quermesse, shows musicais e novena com bênçãos temáticas para diferentes públicos, como crianças, idosos e trabalhadores. Neste sábado (11), haverá uma bênção pela igreja, seguida por missa sertaneja.
COROAÇÃO
Neste domingo (12), data em que coincide com o da Dia da Padroeira - algo considerado raro -, o Santuário prepara uma programação especial. As missas serão celebradas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 18h. Às 11h, uma carreata sairá da Paróquia de Santa Luzia em direção ao Santuário, com bênção dos carros e entrada solene da imagem de Nossa Senhora Aparecida, acompanhada pela Cavalaria de Honra da Polícia Militar.
A missa das 15h será presidida pelo bispo dom Rubens Sevilha, e a das 18h contará com a coroação da padroeira, seguida pela aguardada procissão luminosa, com o andor da santa percorrendo os arredores da Praça Washington Luiz, ao lado do Poupatempo.
BOLO COM MEDALHA DE OURO
Ainda no sábado, das 6h30 às 18h, será realizada a distribuição do tradicional bolo de Nossa Senhora Aparecida, que neste ano terá aproximadamente 1,5 tonelada. Segundo o pároco, padre Jorge de Oliveira Gonçalves, um dos dois mil pedaços conterá uma medalha de ouro da santa, considerada uma bênção especial. Os vales do bolo são vendidos a R$ 30, na secretaria da igreja e após as missas.
"Nossa expectativa é reunir milhares de fiéis de Bauru e região. Em 2025, o dia 12 de outubro cai exatamente em um domingo, o que torna a data ainda mais significativa", reitera o padre.
LEILÃO DE GADO
Já no dia 19 de outubro, fora da programação festiva, haverá o também tradicional leilão de gado, realizado na Fazenda Santa Rita, na rodovia Bauru-Arealva (Km 357).
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99105-8502 ou no Instagram @santuarioaparecidabauru.