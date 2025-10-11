Dia da Padroeira terá procissão luminosa e bolo com medalhas

O Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado neste domingo (12) com uma programação especial no Santuário dedicado à Padroeira do Brasil, em Bauru. Entre os destaques estão a tradicional procissão luminosa, que ocorre após a missa das 18h, e a distribuição de um bolo com 2 mil pedaços, que podem trazer medalhas da santa incluindo uma de ouro.

A programação religiosa e festiva começou no último dia 3, com quermesse, shows musicais e novena com bênçãos temáticas para diferentes públicos, como crianças, idosos e trabalhadores. Neste sábado (11), haverá uma bênção pela igreja, seguida por missa sertaneja.

COROAÇÃO