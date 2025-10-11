Com forte expansão na cidade, setor tem regras em transição

O sol tem rendido bons frutos em Bauru. Em apenas cinco anos, o número de sistemas de energia solar instalados na cidade saltou de 987 em 2020 para 8.485 até setembro de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), um crescimento de mais de 750%. Do total, 7.612 são conexões instaladas em imóveis residenciais.

A tendência acompanha o avanço registrado em todo o Estado de São Paulo, onde o total de conexões fotovoltaicas passou de 59 mil para mais de 630 mil no mesmo período. O aumento expressivo reflete o interesse de famílias e empresas em reduzir os gastos com eletricidade, valorizar imóveis e adotar práticas mais sustentáveis.