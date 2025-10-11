Justiça isenta energia solar de ICMS sobre excedente na rede

O juiz Rodrigo de Moura Jacob, da 2.ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, concedeu mandado de segurança em favor de um grupo de consumidores que possuem sistemas de geração de energia solar, declarando a inexigibilidade do ICMS sobre a energia excedente produzida e injetada na rede de distribuição elétrica. A decisão, proferida no dia 29 de setembro, também reconhece o direito dos impetrantes de compensar os valores pagos indevidamente a título do imposto.

Os autores da ação - Alex Libonati, Ageu Libonati Júnior, André Libonati, Vanderlei Ferreira de Lima, Luciano Maurino Fortunato e Giancarlo Raduan Andreoli, representados pelos dois primeiros, que são advogados - alegaram que instalaram painéis fotovoltaicos em suas residências e firmaram contrato de compensação com a concessionária de energia, a CPFL.

Pelo sistema, a energia não consumida imediatamente é injetada na rede e retorna posteriormente em forma de créditos para abater no consumo noturno ou em dias nublados, por exemplo, quando a produção não for suficiente. Entretanto, os consumidores foram surpreendidos com a cobrança de ICMS sobre essa energia produzida para consumo próprio, o que, segundo eles, não tem respaldo legal.