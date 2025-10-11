Mais contracepção no pós-parto ajudou na queda de nascimentos

A ampliação da oferta de métodos contraceptivos de longo prazo no pós-parto e os reflexos da pandemia de Covid-19 estão entre os principais fatores que explicam a queda acelerada do número de nascidos vivos na região de Bauru a partir de 2020. Segundo dados da Fundação Seade, o total de registros passou de 13.056 em 2019 para 11.009 em 2024, uma redução de 15,7% em cinco anos.
De acordo com Ênio Luís Damaso, diretor técnico da Maternidade Santa Isabel - referência deste tipo de serviço público em toda a região -, a diminuição do número de nascimentos ao longo das últimas décadas é resultado de uma combinação de fatores sociais, econômicos e de políticas públicas voltadas ao planejamento familiar. A partir de 2020, a curva descendente ganhou impulso com a pandemia de Covid-19.
O medo da exposição a riscos dentro de um ambiente hospitalar e a insegurança emocional e financeira afastaram muitas famílias da decisão de engravidar naquele período. Porém, o fenômeno vai além, tendo como fator determinante a expansão do acesso à contracepção de longo prazo no pós-parto, implementada de forma mais ampla na Maternidade Santa Isabel desde 2020.
Desde então, as mulheres passaram a ter a opção de sair da unidade com DIU de cobre, dispositivo com alta eficácia e poucas contraindicações fornecido pelo SUS. "Antes, o DIU era oferecido apenas em unidade básica de saúde, o que dificultava o acesso. Agora, a mulher pode optar pelo método logo após o parto, seja ele normal ou cesárea", explica Damaso.
No início da implantação desta política, a maternidade também ofertava o Implanon, implante hormonal inserido sob a pele, viabilizado por emendas parlamentares. Embora o recurso tenha se esgotado, o Ministério da Saúde anunciou que disponibilizará o método gratuitamente ainda em 2025, ampliando novamente as opções às parturientes.
LAQUEADURA
Já com a mudança na legislação sobre a laqueadura, em vigor desde 2023, a idade mínima para o procedimento foi reduzida de 25 para 21 anos e sua realização, permitida no pós-parto. "Então, independentemente de parto normal ou cesárea, hoje há muitas mulheres saindo da maternidade com DIU ou com implante ou laqueadas. Nesses últimos cinco anos, tivemos um 'boom' de contracepção e a tendência é o número de nascimentos diminuir cada vez mais", frisa, destacando que o critério etário não é aplicável a mães de dois ou mais filhos vivos.
Damaso explica que, com um melhor planejamento familiar, as pessoas estão tendo menos filhos por opção, já que a mulher, inserida no mercado de trabalho, tem postergado a gravidez e, por isso, acaba tendo menos filhos. Na Maternidade Santa Isabel, por exemplo, a média mensal de partos caiu de 320 em 2023 para aproximadamente 260 a 270 em 2025.
Segundo o diretor, cerca de 10% a 15% das gestantes em Bauru têm mais de 35 anos, o que reforça o envelhecimento do perfil materno e o impacto direto na queda da natalidade. "Além da idade, há o custo elevado para criar um filho, muitas vezes, a falta de rede de apoio e as novas configurações familiares. Hoje, as pessoas não sentem a mesma pressão para se casar cedo e ter filhos", acrescenta.