Mais contracepção no pós-parto ajudou na queda de nascimentos

A ampliação da oferta de métodos contraceptivos de longo prazo no pós-parto e os reflexos da pandemia de Covid-19 estão entre os principais fatores que explicam a queda acelerada do número de nascidos vivos na região de Bauru a partir de 2020. Segundo dados da Fundação Seade, o total de registros passou de 13.056 em 2019 para 11.009 em 2024, uma redução de 15,7% em cinco anos.

De acordo com Ênio Luís Damaso, diretor técnico da Maternidade Santa Isabel - referência deste tipo de serviço público em toda a região -, a diminuição do número de nascimentos ao longo das últimas décadas é resultado de uma combinação de fatores sociais, econômicos e de políticas públicas voltadas ao planejamento familiar. A partir de 2020, a curva descendente ganhou impulso com a pandemia de Covid-19.

O medo da exposição a riscos dentro de um ambiente hospitalar e a insegurança emocional e financeira afastaram muitas famílias da decisão de engravidar naquele período. Porém, o fenômeno vai além, tendo como fator determinante a expansão do acesso à contracepção de longo prazo no pós-parto, implementada de forma mais ampla na Maternidade Santa Isabel desde 2020.