Bauru e região têm menor número de nascidos vivos em 24 anos

A região administrativa de Bauru registrou, em 2024, o menor número de nascidos vivos desde o início da série histórica do Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade), iniciada em 2000. Foram 11.099 registros nas 39 cidades de abrangência da regional, uma queda de 30% na comparação com 24 anos atrás. O número já vinha decrescendo com o passar dos anos. Em 2023, por exemplo, ele foi de 12.284.

A redução acompanha a queda da taxa de fecundidade, que mede o número médio de filhos por mulher. Na região, o índice caiu de 2,08 em 2000 para 1,43 em 2024. O valor está abaixo do nível de reposição populacional (2,1) - o mínimo necessário para manter estável o tamanho da população.

Segundo a analista do Seade, Lúcia Mayumi Yazaki, fatores sociais e econômicos ajudam a explicar a mudança. O aumento da escolaridade feminina, o adiamento da decisão pela maternidade e os custos associados à criação dos filhos levaram famílias a optar por menos descendentes.