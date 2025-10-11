Bauruense desenvolve processo fotográfico que utiliza polvilho

Imagine fotografar com uma máquina analógica que utiliza vidro e polvilho para capturar imagens. A proposta parece inusitada nos tempos atuais, em que basta um toque no celular para registrar uma imagem e publicá-la nas redes sociais.

Mas é exatamente isso que o bauruense Luiz Henrique Carneiro, o fotógrafo "lambe-lambe" - que tira fotos instantâneas, reveladas no local, em sua máquina-laboratório - e pesquisador dos processos fotográficos analógicos desenvolveu.

Para substituir o colódio úmido, composto difícil de encontrar e altamente inflamável por conter ácido, ele criou uma emulsão à base de amido de mandioca, que recebeu o nome de Manihotipia, em referência ao nome científico da planta, Manihot esculenta.