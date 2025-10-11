Bauruense desenvolve processo fotográfico que utiliza polvilho

Imagine fotografar com uma máquina analógica que utiliza vidro e polvilho para capturar imagens. A proposta parece inusitada nos tempos atuais, em que basta um toque no celular para registrar uma imagem e publicá-la nas redes sociais.
Mas é exatamente isso que o bauruense Luiz Henrique Carneiro, o fotógrafo "lambe-lambe" - que tira fotos instantâneas, reveladas no local, em sua máquina-laboratório - e pesquisador dos processos fotográficos analógicos desenvolveu.
Para substituir o colódio úmido, composto difícil de encontrar e altamente inflamável por conter ácido, ele criou uma emulsão à base de amido de mandioca, que recebeu o nome de Manihotipia, em referência ao nome científico da planta, Manihot esculenta.
Além do colódio, o novo método dispensa o uso da emulsão tradicionalmente utilizada para fixar sais de prata nas placas de vidro, etapa essencial na formação de negativos fotográficos da forma convencional.
"Esta emulsão funciona como uma cola nos sais de prata, que reagem à luz para formar a imagem. E dois produtos foram utilizados para fazer essa emulsão em larga escala para os negativos com vidro: o colódio, que é a base de nitrocelulose (1840), e depois a gelatina (1880), que é utilizada até os dias atuais para fazer o filme fotográfico", conta.
Pesquisando formas mais simples e seguras de substituir o colódio úmido desde 2014, Luiz Henrique conseguiu alcançar seu objetivo ao formular a emulsão à base de amido de mandioca, denominada Manihotipia - uma junção do nome científico da planta com o sufixo de origem grega tipia, que significa imagem.
"Era pra ser uma versão simplificada do composto original, mas acabou se tornando um processo novo e independente. Hoje temos três opções de emulsão para fazer negativos de vidros: o colódio, a gelatina e a Manihotipia. Todo o processo é pensado visando a sua reprodutibilidade de forma fácil por fotógrafos, entusiastas e educadores" explica.
O passo a passo do processo inovador foi apresentado nos dias 30 de setembro e 1 de outubro no encontro "Processos fotográficos históricos: arte e educação", realizado pelo Instituto Moreira Salles e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
O encontro reuniu artistas, pesquisadores e educadores de todo o Brasil, que refletiram sobre os processos fotográficos históricos não apenas como técnicas de imagem, mas como ferramentas de memória, expressão autoral e formação pedagógica, além de permitir a troca de experiências e a valorização de práticas fotográficas que atravessam o tempo.