Entrelinhas

Café com Pesquisa
O diretor da Ágili Pesquisas, Julio Depieri Sanches, retornou ao programa Café com Política nesta sexta-feira (10) para o segundo turno das análises da pesquisa realizada por ele há 10 dias em que prospectou os desempenhos dos governos municipal, estadual e federal e da prefeita Suéllen Rosim (PSD) na ótica do bauruense.
Regular/mediana
Segundo Sanches, a nota geral da administração municipal é Regular (41,20%), refletindo uma gestão percebida como mediana pela população. O índice de Rejeição Total (30,20%) supera o de Aprovação Total (28,10%), sinalizando um problema estrutural de legitimidade.
Cidade dividida
Já na pergunta sobre Avaliação Pessoal da Prefeita, Suéllen está virtualmente empatada em sua avaliação pessoal, com a Reprovação (46,9%) e a Aprovação (46,6%) no mesmo patamar. Este empate técnico demonstra, segundo o pesquisador, uma cidade dividida sobre a liderança atual.
O eleitor mais crítico
O público mais idoso (60 anos ou mais) apresenta a maior taxa de reprovação do governo de Suéllen, atingindo 60,0%. Por escolaridade, os eleitores com Ensino Superior reprovam em 53,7% e demonstram a maior desconfiança, com 62,4% afirmando não confiar na capacidade da prefeita. Localização: moradores de bairros apresentam 48,2% de reprovação, indicando que áreas periféricas são mais críticas à administração.
O eleitor mais favorável
O grupo de 25 a 34 anos demonstra a maior aprovação, com 55,2%, representando a base mais sólida de apoio à prefeita. Renda: O público de renda média-baixa (mais de 1 até 2 salários mínimos) aprova a prefeita em 58,6%, constituindo o segmento econômico mais favorável. Escolaridade: eleitores com Ensino Fundamental e Ensino Médio aprovam em 52,0% e 52,1% respectivamente, formando o núcleo educacional de apoio.
Conclusão/resenha 1
Como a pesquisa foi feita no auge da crise hídrica, a prioridade 1 da população é o abastecimento de água, com 56,10% de citações. "Resolver esta crise é imperativo para qualquer tentativa de recuperação da imagem administrativa", afirma Julio Sanches.
Conclusão/resenha 2
Para reconquistar o eleitor mais idoso, o público 60 deve ser alvo de ações específicas de comunicação e entrega de resultados por parte do governo. A prefeita deve, também, na opinião do analista, construir mais confiança, reduzir o gap entre aprovação (46,6%) e confiança (43,2%) através de transparência e entrega consistente de resultados.