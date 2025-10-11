Entrelinhas

Café com Pesquisa

O diretor da Ágili Pesquisas, Julio Depieri Sanches, retornou ao programa Café com Política nesta sexta-feira (10) para o segundo turno das análises da pesquisa realizada por ele há 10 dias em que prospectou os desempenhos dos governos municipal, estadual e federal e da prefeita Suéllen Rosim (PSD) na ótica do bauruense.

Regular/mediana

Segundo Sanches, a nota geral da administração municipal é Regular (41,20%), refletindo uma gestão percebida como mediana pela população. O índice de Rejeição Total (30,20%) supera o de Aprovação Total (28,10%), sinalizando um problema estrutural de legitimidade.

Cidade dividida

Já na pergunta sobre Avaliação Pessoal da Prefeita, Suéllen está virtualmente empatada em sua avaliação pessoal, com a Reprovação (46,9%) e a Aprovação (46,6%) no mesmo patamar. Este empate técnico demonstra, segundo o pesquisador, uma cidade dividida sobre a liderança atual.