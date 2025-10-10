Franceschetti é condenado pela morte de Claudia e pega 22 anos

O ex-presidente da Apae Bauru Roberto Franceschetti Filho foi considerado culpado pela morte da ex-secretária da entidade Claudia Lobo. A pena é de 22 anos e seis meses de prisão. A decisão foi tomada pelos jurados no começo da noite desta sexta-feira (10), após dois dias de julgamento e intensos debates entre acusação e defesa no Fórum de Bauru.

Outro réu, Dilomar Batista também foi julgado no mesmo processo. Ele também foi considerado culpado, mas sua pena é de 1 ano e 6 meses, substituída por duas penas restritivas de direito.

Desta forma foi encerrado um dos julgamentos mais discutidos dos últimos tempos na cidade. Franceschetti respondia por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e por impossibilitar a defesa da vítima), ocultação de cadáver e fraude processual, crimes relacionados à morte de Claudia, desaparecida em agosto de 2024 e cujo corpo nunca foi localizado.