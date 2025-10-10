Amante das artes, Yara Simões Cação Lippe morre aos 88 anos

Morreu nesta sexta-feira (10), aos 88 anos, Yara Simões Cação Lippe, bauruense amante das artes. Há nove anos, ela enfrentava um quadro de insuficiência renal crônica e, desde maio passado, vinha se recuperando de uma fratura no quadril após uma queda.

A saúde, já fragilizada pela idade e por uma amputação decorrente do diabetes, piorou após a morte do marido, o bancário aposentado Carlos Lippe, ex-diretor da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), ocorrida em agosto deste ano.

Dez dias após a perda, Yara foi diagnosticada com pneumonia e permaneceu internada por 50 dias. Apesar do tratamento, seu quadro se agravou, levando à falência de órgãos no dia do seu aniversário. “Ela falou a semana inteira para comprar um bolo e levar no hospital para cantar parabéns. Hoje ela já estava em coma induzido na UTI, mas teve o pedido atendido. Meia hora depois da festinha, ela morreu”, conta a filha Christiane.