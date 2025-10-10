Chuvas isoladas aliviam calor em Bauru em meio à La Niña

Moradores de diversos bairros de Bauru, como é o caso do Jardim Europa, Estoril, Vila Ipiranga e Jardim Terra Branca registraram chuva no início na noite desta sexta-feira (10), que pode continuar de forma leve no final de semana. O coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal enxerga nas precipitações motivo para comemoração, embora o volume, por enquanto, não tenha sido nem de longe suficiente para compensar o déficit hídrico.

Isso porque, segundo Ryal, o fenômeno La Niña foi confirmado. Oposto ao El Niño, o fenômeno é caracterizado pelo resfriamento das águas do Pacífico e influencia a distribuição das chuvas: enquanto o Nordeste deve receber precipitações acima da média, o Sudeste tende à estiagem.

Portanto, ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, a tendência é que o Verão seja marcado por chuvas abaixo da média e longos períodos secos na região de Bauru. A recomendação para a população é adotar medidas de conservação de água.