Gripe já matou mais em Bauru neste ano do que dengue e Covid

Até agora, a gripe (Influenza) provocou 23 mortes em Bauru, superando o total de óbitos registrados por dengue (12) e covid-19 (9) em 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2025, já foram confirmados 61 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por Influenza.

A Prefeitura reforça que a vacinação é a estratégia mais eficaz para prevenir casos graves e mortes. A vacina contra Influenza está liberada para toda a população a partir de 6 meses e pode ser aplicada em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF). Para quem não pode comparecer durante o dia, as USFs dos bairros Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra oferecem aplicação até as 21h, de segunda a sexta-feira.

No que diz respeito à dengue, 109 novos casos foram confirmados entre 30 de setembro e 7 de outubro, elevando o total de 2025 para 15.753 casos autóctones, além de 12 óbitos e 129 casos suspeitos investigados. Em relação à Covid-19, foram registrados 247 novos casos no período de 2 de setembro a 1 de outubro, totalizando 1.489 casos confirmados no ano, com 9 mortes.