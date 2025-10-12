Gripe já matou mais em Bauru neste ano do que dengue e Covid

Até agora, a gripe (Influenza) provocou 23 mortes em Bauru, superando o total de óbitos registrados por dengue (12) e covid-19 (9) em 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2025, já foram confirmados 61 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por Influenza.
A Prefeitura reforça que a vacinação é a estratégia mais eficaz para prevenir casos graves e mortes. A vacina contra Influenza está liberada para toda a população a partir de 6 meses e pode ser aplicada em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF). Para quem não pode comparecer durante o dia, as USFs dos bairros Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra oferecem aplicação até as 21h, de segunda a sexta-feira.
No que diz respeito à dengue, 109 novos casos foram confirmados entre 30 de setembro e 7 de outubro, elevando o total de 2025 para 15.753 casos autóctones, além de 12 óbitos e 129 casos suspeitos investigados. Em relação à Covid-19, foram registrados 247 novos casos no período de 2 de setembro a 1 de outubro, totalizando 1.489 casos confirmados no ano, com 9 mortes.
A Secretaria de Saúde orienta que, diante de sintomas como febre, tosse, falta de ar ou mal-estar, a população procure a unidade de saúde mais próxima para avaliação imediata. A vacina contra Covid-19 segue disponível para grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, entre outros.
Os locais de vacinação contra a gripe incluem UBSs dos bairros Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência (7h30 às 18h30), e USFs dos bairros Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra (até 21h). No Distrito de Tibiriçá, a USF aplica a vacina das 8h às 16h, e no Promai o atendimento é exclusivo para idosos.
Como medidas preventivas contra a dengue, a Secretaria mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, realizando vistorias residenciais e promovendo recolhimento de materiais inservíveis. A campanha “Cidade Limpa”, realizada entre 25 de agosto e 5 de setembro, recolheu 1.028,7 toneladas de entulhos e 2.580 pneus. A população foi chamada a descartar objetos que acumulem água, limpar quintais e calhas e utilizar Ecopontos para destinar resíduos volumosos.
Para facilitar o descarte de móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, a Prefeitura disponibiliza o serviço de caminhão cata-treco, que deve ser agendado por meio do aplicativo Conecta Bauru.