Dia das Crianças terá atrações na Praça Rui Barbosa, em Bauru

A Prefeitura de Bauru realiza neste domingo (12), das 9h às 13h, um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Entre as atrações, estão os shows infantis Bento e Totó e O Diário de Mika. A entrada é gratuita e aberta para toda a população. A organização é das Secretarias de Cultura e de Esportes e Lazer (Semel), com o apoio de diversas secretarias.

O objetivo é proporcionar momentos de cultura, alegria e diversão para o público infantil. A celebração contará com uma programação diversificada, que inclui brinquedos infláveis da Semel, e a participação dos Palhaços Faísca e Felipito. A feira livre do Centro, na rua Gustavo Maciel, será realizada normalmente neste domingo.

A primeira apresentação será com Bento e Totó, às 10h. O espetáculo aborda temas do universo infantil através da música, transmitindo valores como amizade, solidariedade, respeito, bons hábitos alimentares, estímulo às atividades esportivas e preservação ambiental, sempre de forma divertida e envolvente. O segundo show é o espetáculo infantil O Diário de Mika – O Musical, com início a partir das 11h, com os maiores sucessos do desenho. Uma viagem lúdica que promete divertir pais e filhos, cheia de adereços cênicos e efeitos visuais para encantar os olhos de crianças e adultos.