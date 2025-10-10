Deic cumpre mandados, esclarece furto e prende suspeito em Bauru

Uma ação coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), unidade da Deic de Bauru, resultou em uma série de prisões e no esclarecimento de diferentes crimes na quinta-feira (9). As equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e prisão relacionados a investigações de roubos, furtos de veículos e receptação. As diligências foram realizadas em diferentes pontos da cidade e levaram à captura de três investigados.
No bairro Pousada I, os policiais localizaram um homem de 36 anos, identificado como o autor de um furto de motocicleta ocorrido em setembro deste ano. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Execuções Criminais de Bauru. Durante a ação, os agentes encontraram ainda as roupas utilizadas no crime. Diante das provas e do reconhecimento do delito, o suspeito confessou o furto e foi formalmente indiciado.
Prisão por roubo contra idoso
Na sequência, a equipe da DIG se deslocou até a avenida Nuno de Assis, onde foi preso um homem de 25 anos, alvo de mandado de prisão temporária. Ele é investigado por participar de um roubo cometido em 5 de setembro de 2025, que teve como vítima um idoso de 79 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o homem e um comparsa ainda não identificado agrediram a vítima durante o assalto. Após ser localizado e indiciado, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.
Tráfico descoberto em ferro-velho
Ainda no contexto da operação, os investigadores cumpriram mandado de busca em um ferro-velho localizado na Vila Bechelli, durante apurações de crimes de receptação. No local, foi detido um homem de 44 anos, que mantinha diversas porções de crack, brutas e fracionadas, prontas para venda.
Segundo a polícia, o homem usava o comércio como fachada para o tráfico de drogas. Ele foi conduzido à sede da DIG, onde a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante.
A operação, segundo a Deic, faz parte de um conjunto de ações de inteligência voltadas a enfraquecer as cadeias de receptação e tráfico que sustentam crimes patrimoniais na região de Bauru.