Deic cumpre mandados, esclarece furto e prende suspeito em Bauru

Uma ação coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), unidade da Deic de Bauru, resultou em uma série de prisões e no esclarecimento de diferentes crimes na quinta-feira (9). As equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e prisão relacionados a investigações de roubos, furtos de veículos e receptação. As diligências foram realizadas em diferentes pontos da cidade e levaram à captura de três investigados.

No bairro Pousada I, os policiais localizaram um homem de 36 anos, identificado como o autor de um furto de motocicleta ocorrido em setembro deste ano. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Execuções Criminais de Bauru. Durante a ação, os agentes encontraram ainda as roupas utilizadas no crime. Diante das provas e do reconhecimento do delito, o suspeito confessou o furto e foi formalmente indiciado.

Prisão por roubo contra idoso

Na sequência, a equipe da DIG se deslocou até a avenida Nuno de Assis, onde foi preso um homem de 25 anos, alvo de mandado de prisão temporária. Ele é investigado por participar de um roubo cometido em 5 de setembro de 2025, que teve como vítima um idoso de 79 anos.