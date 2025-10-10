10 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Deic cumpre mandados, esclarece furto e prende suspeito em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Polícia Civil
Materiais apreendidos com acusados
Materiais apreendidos com acusados

Uma ação coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), unidade da Deic de Bauru, resultou em uma série de prisões e no esclarecimento de diferentes crimes na quinta-feira (9). As equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e prisão relacionados a investigações de roubos, furtos de veículos e receptação. As diligências foram realizadas em diferentes pontos da cidade e levaram à captura de três investigados.

No bairro Pousada I, os policiais localizaram um homem de 36 anos, identificado como o autor de um furto de motocicleta ocorrido em setembro deste ano. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Execuções Criminais de Bauru. Durante a ação, os agentes encontraram ainda as roupas utilizadas no crime. Diante das provas e do reconhecimento do delito, o suspeito confessou o furto e foi formalmente indiciado.

Prisão por roubo contra idoso

Na sequência, a equipe da DIG se deslocou até a avenida Nuno de Assis, onde foi preso um homem de 25 anos, alvo de mandado de prisão temporária. Ele é investigado por participar de um roubo cometido em 5 de setembro de 2025, que teve como vítima um idoso de 79 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem e um comparsa ainda não identificado agrediram a vítima durante o assalto. Após ser localizado e indiciado, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Tráfico descoberto em ferro-velho

Ainda no contexto da operação, os investigadores cumpriram mandado de busca em um ferro-velho localizado na Vila Bechelli, durante apurações de crimes de receptação. No local, foi detido um homem de 44 anos, que mantinha diversas porções de crack, brutas e fracionadas, prontas para venda.

Segundo a polícia, o homem usava o comércio como fachada para o tráfico de drogas. Ele foi conduzido à sede da DIG, onde a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante.

A operação, segundo a Deic, faz parte de um conjunto de ações de inteligência voltadas a enfraquecer as cadeias de receptação e tráfico que sustentam crimes patrimoniais na região de Bauru.

