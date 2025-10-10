Obra parada por falta de cano é retomada em Bauru nesta sexta

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) retomou, nesta sexta-feira (10), as obras paralisadas por falta de cano e realizadas para ampliar adutora que reforçará o abastecimento da região afetada pelo rodízio de água, atualmente depende do Rio Batalha. Conforme o JCNET divulgou, os trabalhos foram anunciados no último sábado (4) e interrompidos três dias depois, mas a autarquia reiterou estar na fase final dos serviços.

A interligação já existente, com cerca de dois quilômetros de extensão, passa neste momento por uma ampliação na capacidade de vazão da água, reitera a assessoria de imprensa do departamento. De acordo com a comunicação, a adutora vai do reservatório do Jardim Imperial até o reservatório pulmão da Estação de Tratamento de Água (ETA).

O reservatório do Jardim Imperial recebe água dos poços do bairro e do Chácaras Cardoso. “Cada poço produz 90 metros cúbicos por hora, abastecendo a região do Parque das Nações e condomínios próximos. A ampliação na rede funcionará em parte do dia, sem afetar as áreas que já recebem água desses poços. Ou seja, uma parte do dia abastece o Parque das Nações e região, e em uma parte reforça o reservatório pulmão”, informa nota enviada à imprensa.

Ainda segundo o texto, as obras estão sendo executadas com equipe própria do DAE e a previsão é que o serviço seja concluído nos próximos dias.



Críticas