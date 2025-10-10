Obra parada por falta de cano é retomada em Bauru nesta sexta

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) retomou, nesta sexta-feira (10), as obras paralisadas por falta de cano e realizadas para ampliar adutora que reforçará o abastecimento da região afetada pelo rodízio de água, atualmente depende do Rio Batalha. Conforme o JCNET divulgou, os trabalhos foram anunciados no último sábado (4) e interrompidos três dias depois, mas a autarquia reiterou estar na fase final dos serviços.
A interligação já existente, com cerca de dois quilômetros de extensão, passa neste momento por uma ampliação na capacidade de vazão da água, reitera a assessoria de imprensa do departamento. De acordo com a comunicação, a adutora vai do reservatório do Jardim Imperial até o reservatório pulmão da Estação de Tratamento de Água (ETA).
O reservatório do Jardim Imperial recebe água dos poços do bairro e do Chácaras Cardoso. “Cada poço produz 90 metros cúbicos por hora, abastecendo a região do Parque das Nações e condomínios próximos. A ampliação na rede funcionará em parte do dia, sem afetar as áreas que já recebem água desses poços. Ou seja, uma parte do dia abastece o Parque das Nações e região, e em uma parte reforça o reservatório pulmão”, informa nota enviada à imprensa.
Ainda segundo o texto, as obras estão sendo executadas com equipe própria do DAE e a previsão é que o serviço seja concluído nos próximos dias.
Críticas
Para vereadores da oposição, os trabalhos no local são alvo de crítica. Estela Almagro (PT), por exemplo, postou em suas redes sociais que as ações foram iniciadas para ‘tranquilizar’ os parlamentares da situação na última segunda-feira, quando o pedido de Comissão Processante (CP) do vereador Eduardo Borgo (Novo) foi rejeitado por 16 votos.
Se fosse aprovado, a Casa investigaria suposta omissão da prefeita Suéllen Rosim (PSD) no cumprimento do Plano Diretor de Águas (PDA).