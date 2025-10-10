SP abre concurso para Polícia Penal com salário de R$ 4,6 mil

A Polícia Penal do Estado de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (10), no Diário Oficial do Estado, o edital de concurso público que visa preencher 1.100 vagas para o cargo de policial penal. As inscrições estarão abertas entre 3 de novembro e 8 de dezembro de 2025.

Aplicado pelo Instituto AOCP, o processo seletivo será dividido em quatro fases eliminatórias: prova objetiva, avaliação de aptidão física e aferição de estatura mínima, exame de aptidão psicológica, e verificação de idoneidade e conduta ilibada, com investigação social do candidato.

Conforme a Lei Orgânica da Polícia Penal (Lei Complementar nº 1.416/2024), para tomar posse, o candidato aprovado deverá preencher uma série de pré-requisitos obrigatórios: ter diploma de graduação em qualquer área de Ensino Superior, idade mínima de 18 anos, e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior. Além disso, o edital estabelece um limite máximo de 35 anos de idade até o término do período de inscrições, ou seja, até 8 de dezembro — independentemente de prorrogações futuras.