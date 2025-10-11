Banco Mundial: Brasil crescerá 2,4%

O Banco Mundial manteve em 2,4% a previsão de crescimento da economia brasileira para 2025 e projeta uma leve desaceleração para 2,2% em 2026. Segundo o relatório divulgado o Brasil deve seguir em ritmo moderado, em linha com o desempenho de uma América Latina que, apesar de perspectivas ligeiramente melhores, continua sendo a região de crescimento mais lento do mundo. Na América Latina e do Caribe, a economia deve crescer 2,5% em 2026, acima da previsão de junho de 2,4%. A projeção para este ano permaneceu em 2,3%, o que representaria uma ligeira melhora em relação aos 2,2% do ano passado.
IGP-DI
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta abaixo do esperado de 0,36% em setembro, depois de avanço de 0,20% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de setembro, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 2,31%%. No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, subiu 0,30%, de alta de 0,35% no mês anterior. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - que responde por 30% do IGP-DI - passou a subir 0,65% em setembro, de queda de 0,44% em agosto. O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), que pesa 10% no IGP-DI, por sua vez, registrou desaceleração da alta a 0,17% em setembro, de 0,52% antes. O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.
FGTS: saque aniversário
Governo Federal alterou os critérios para o chamado saque aniversário. Hoje, dependendo de quanto o trabalhador tem na conta do FGTS, ele pode sacar um percentual por ano se optar pelo saque-aniversário. Os bancos vêm antecipando esse percentual sem limites, e cobrando juros em cima. Por exemplo, uma pessoa poderia pegar com o banco de uma vez só a antecipação relativa a oito anos - é a média que vem sendo registrada atualmente. Agora, haverá limites. Nos primeiros 12 meses da nova regra (transição): até 5 parcelas de R$ 500 cada (total de R$ 2,5 mil). Depois disso: o limite cai para 3 parcelas (três anos de saques). O teto será de R$ 500 por parcela.
Outras mudanças
Fica permitido apenas 1 contratação por ano. Antes, eram possíveis várias operações simultâneas. Quem aderir ao saque-aniversário - modalidade opcional - continuará podendo sacar uma parcela por ano, no mês do aniversário. Pelas novas regras, 70% do valor do saque fica com o trabalhador, e até 30% pode ser usado para quitar empréstimos se houver antecipação contratada. Quem não aderir ao saque-aniversário não poderá sacar o saldo todos os anos. Esses trabalhadores permanecem na regra tradicional, em que o FGTS só pode ser acessado em casos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, compra da casa própria ou falecimento do titular (para os herdeiros). Além disso, quem aderiu à antecipação e foi demitido também não pode sacar o saldo total enquanto o empréstimo estiver ativo, pois os valores antecipados ficam bloqueados como garantia. As mudanças valem assim que a Caixa Econômica Federal adequar os sistemas, com prazo até 1º de novembro.
