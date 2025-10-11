Banco Mundial: Brasil crescerá 2,4%

O Banco Mundial manteve em 2,4% a previsão de crescimento da economia brasileira para 2025 e projeta uma leve desaceleração para 2,2% em 2026. Segundo o relatório divulgado o Brasil deve seguir em ritmo moderado, em linha com o desempenho de uma América Latina que, apesar de perspectivas ligeiramente melhores, continua sendo a região de crescimento mais lento do mundo. Na América Latina e do Caribe, a economia deve crescer 2,5% em 2026, acima da previsão de junho de 2,4%. A projeção para este ano permaneceu em 2,3%, o que representaria uma ligeira melhora em relação aos 2,2% do ano passado.

IGP-DI

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta abaixo do esperado de 0,36% em setembro, depois de avanço de 0,20% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de setembro, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 2,31%%. No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, subiu 0,30%, de alta de 0,35% no mês anterior. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - que responde por 30% do IGP-DI - passou a subir 0,65% em setembro, de queda de 0,44% em agosto. O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), que pesa 10% no IGP-DI, por sua vez, registrou desaceleração da alta a 0,17% em setembro, de 0,52% antes. O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.