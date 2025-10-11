Crescimento capilar: é possível estimular e ter fio mais saudável

Cada tipo de cabelo tem um ritmo de crescimento - alguns crescem mais rápido, outros tendem a demorar mais. Por exemplo, quem tem cabelo cacheado ou crespo costuma sentir um pouco mais de lentidão do que os fios lisos e ondulados. Mas existem algumas condições que talvez atrapalhem o crescimento dos fios. Neste texto, eu explico pra você quais são elas e te ajudo a cuidar melhor das madeixas. Primeiro, saiba o que leva o cabelo a não crescer tão rápido

1. Anemia ou má alimentação

A anemia é uma condição onde há deficiência de ferro no corpo, o que afeta a oxigenação das células, inclusive as do cabelo. A falta de nutrientes também pode afetar o crescimento capilar. Vale a pena ter uma alimentação equilibrada, manter os exames em dia e garantir que seu prato tenha os seguintes alimentos: