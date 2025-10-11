Crescimento capilar: é possível estimular e ter fio mais saudável

Cada tipo de cabelo tem um ritmo de crescimento - alguns crescem mais rápido, outros tendem a demorar mais. Por exemplo, quem tem cabelo cacheado ou crespo costuma sentir um pouco mais de lentidão do que os fios lisos e ondulados. Mas existem algumas condições que talvez atrapalhem o crescimento dos fios. Neste texto, eu explico pra você quais são elas e te ajudo a cuidar melhor das madeixas. Primeiro, saiba o que leva o cabelo a não crescer tão rápido
1. Anemia ou má alimentação
A anemia é uma condição onde há deficiência de ferro no corpo, o que afeta a oxigenação das células, inclusive as do cabelo. A falta de nutrientes também pode afetar o crescimento capilar. Vale a pena ter uma alimentação equilibrada, manter os exames em dia e garantir que seu prato tenha os seguintes alimentos:
Feijão, lentilhas, carne vermelha (rico em ferro)
Vegetais de folhas escuras (como espinafre, couve)
Castanhas e sementes (ricas em zinco e vitamina E)
Frutas cítricas (ricos em vitamina C, que absorvem ferro)
2. Inflamações no couro cabeludo
Inflamações podem prejudicar os folículos capilares e, consequentemente, a saúde do cabelo. Essas inflamações ocorrem devido a condições como dermatite seborreica, psoríase, ou até infecções. Uso excessivo de produtos agressivos, estresse e falta de higiene do couro cabeludo são as causas mais comuns.
3. Excesso de oleosidade entupindo poros
A oleosidade em excesso pode obstruir os poros do couro cabeludo, dificultando o crescimento saudável do cabelo. O sebo acumulado cria um ambiente onde bactérias podem proliferar, prejudicando os fios.
4. Excesso de química
O uso excessivo de produtos químicos (como alisantes, tinturas e descolorantes) pode enfraquecer os fios e dificultar o crescimento. Isso acontece porque esses produtos, quando usados em excesso, danificam a estrutura do cabelo, tornando-o quebradiço e propenso à queda.
5. Falta de cuidado, como bons produtos e hidratação
Cabelos mal tratados tendem a crescer mais devagar, pois não recebem os nutrientes e cuidados necessários para um desenvolvimento saudável. A hidratação é crucial para manter a saúde dos fios e estimular o crescimento. Então, use shampoos e condicionadores adequados ao tipo de cabelo, inclua máscaras de hidratação semanalmente e use protetores térmicos antes de chapinha ou secador.
Como o estimular o crescimento dos fios
Se você sente que seus cabelos não estão crescendo como deveriam, o primeiro passo é marcar uma consulta com seu dermatologista. O especialista pode identificar os motivos e até pedir exames complementares - como de sangue. Também, ao examinar o couro cabeludo, consegue ver se existem poros entupidos e recomendar produtos indicados para tratar possíveis inflamações. Além de tratamentos, é preciso analisar a alimentação com cuidado, fora que outros tratamentos para o couro cabeludo podem ser indicados:
Uma das sugestões de tratamento que seu dermatologista pode indicar é a intradermoterapia capilar, que consiste na aplicação de substâncias diretamente no couro cabeludo, com o objetivo de melhorar a saúde capilar, estimular o crescimento do cabelo e combater a queda. Essa técnica é considerada uma forma de microinjeção, em que o profissional utiliza agulhas finas para injetar medicamentos, vitaminas, aminoácidos e outros compostos diretamente na derme (camada mais profunda da pele) do couro cabeludo. O crescimento dos fios depende de um couro cabeludo saudável. Ao sentir qualquer questão, procure um médico.
Um forte abraço e até o próximo domingo!