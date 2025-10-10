Dois são presos por furto, roubo e receptação de veículo em Bauru

Policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic de Bauru cumpriram, nesta quinta-feira (9), dois mandados de prisão relacionados a crimes de furto, roubo e receptação de veículos — um deles contra um suspeito de agredir e assaltar um idoso de 79 anos. Em uma terceira ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante buscas em um ferro-velho.

No bairro Pousada da Esperança 1, os agentes localizaram M.D.S., de 36 anos, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é acusado de furtar uma motocicleta em setembro deste ano. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram as roupas que ele usava no momento do crime. Confrontado com as provas, o suspeito confessou o delito.

Já na avenida Nuno de Assis, a equipe da DIG prendeu T.D.O.C., de 25 anos, alvo de mandado de prisão temporária. Ele é apontado como um dos autores de um roubo ocorrido no dia 5 de setembro, cuja vítima foi um idoso de 79 anos. Segundo a investigação, o homem foi agredido por T.D.O.C. e um comparsa ainda não identificado. A Polícia Civil segue com as diligências para localizar o segundo envolvido.