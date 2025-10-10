10 de outubro de 2025
PRISÃO

Dois são presos por furto, roubo e receptação de veículo em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Objetos encontrados com M.D.S.
Objetos encontrados com M.D.S.

Policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic de Bauru cumpriram, nesta quinta-feira (9), dois mandados de prisão relacionados a crimes de furto, roubo e receptação de veículos — um deles contra um suspeito de agredir e assaltar um idoso de 79 anos. Em uma terceira ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante buscas em um ferro-velho.

No bairro Pousada da Esperança 1, os agentes localizaram M.D.S., de 36 anos, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é acusado de furtar uma motocicleta em setembro deste ano. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram as roupas que ele usava no momento do crime. Confrontado com as provas, o suspeito confessou o delito.

Já na avenida Nuno de Assis, a equipe da DIG prendeu T.D.O.C., de 25 anos, alvo de mandado de prisão temporária. Ele é apontado como um dos autores de um roubo ocorrido no dia 5 de setembro, cuja vítima foi um idoso de 79 anos. Segundo a investigação, o homem foi agredido por T.D.O.C. e um comparsa ainda não identificado. A Polícia Civil segue com as diligências para localizar o segundo envolvido.

Após a prisão, T.D.O.C. foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará audiência de custódia.

Em outra frente de atuação, os policiais cumpriram mandado de busca em uma espécie de ferro-velho localizado na região do Jardim Bela Vista, decorrente de investigações sobre receptação. No local, T.A.D.O., de 44 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes encontraram diversas porções de crack, tanto brutas quanto fracionadas, todas destinadas ao comércio ilegal praticado no estabelecimento.

Roupa usada por M.D.S. no dia do crime
Roupa usada por M.D.S. no dia do crime

