Ancelotti exalta Brasil após goleada sobre a Coreia do Sul

O técnico Carlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com o desempenho da Seleção Brasileira após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Seul, no primeiro dos dois amistosos desta data FIFA. O italiano, entretanto, não garantiu que manterá a formação utilizada nesta sexta-feira para os próximos compromissos da equipe.

O Brasil foi a campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo composto por Matheus Cunha, Rodrygo, Vinícius Júnior e Estêvão. A aposta de Ancelotti surtiu efeito em campo, talvez mais do que ele próprio imaginava, e a Seleção acabou protagonizando uma atuação avassaladora.

“Foi um jogo muito completo da equipe, acho que jogamos muito bem com bola e sem bola. O compromisso da equipe foi muito bom, e a qualidade depois acaba sobressaindo. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes”, comentou Ancelotti.