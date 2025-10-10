Prefeitura de Bauru realiza vacinação no Boulevard neste sábado

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza uma ação de vacinação e de orientações de saúde no Boulevard Shopping neste sábado (11), das 10h às 18h. Serão aplicadas as vacinas da Influenza, para toda a população a partir de 6 meses de idade, e HPV, para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos. O Boulevard Shopping fica na rua Marcondes Salgado, 11-39. A vacinação será no piso L3, ao lado da loja Aramis, e as pessoas devem levar os documentos pessoais, e se possível, a carteira de vacinação.

Outra ação será com orientações de saúde. A exposição ‘Combatendo Vilões’ ficará na praça de alimentação, mostrando animais peçonhentos e orientações sobre prevenção e cuidados em caso de acidentes, ação educativa sobre o mosquito Aedes Aegypti e o espaço interativo ‘Pintar e Aprender’, voltado para o público infantil, com materiais educativos e espaço instagramável para fotos dos visitantes. Nos corredores do centro de compras, vão circular e interagir com o público os personagens educativos, como a Mosquita da Dengue, Escorpião, Barata, 4 Heróis da Saúde, Maria e José Gotinha.

A vacinação e as orientações de saúde neste sábado estão dentro da campanha de Multivacinação, que vai até o final deste mês, com o tema ‘Saúde em família, vacina em dia’. A ação integra o esforço nacional coordenado pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população.