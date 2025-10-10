Câmara de Bauru encerra seleção de estagiários nesta sexta

Os estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior das áreas de Jornalismo, Tecnologia da Informação e Direito que queiram estagiar no Legislativo Municipal têm até esta sexta-feira (10), para se inscrever no processo seletivo para o preenchimento de 16 vagas.

Seis são reservadas a estudantes de Ensino Médio e 10 de Ensino Superior para graduandos de Jornalismo (três para o período da manhã e três para o período da tarde), Direito (uma para o período da manhã e uma para o período da tarde) e cursos da área de Tecnologia da Informação (uma para o período da manhã e uma para o período da tarde).

No caso das vagas de Ensino Médio, é obrigatório que o estudante esteja matriculado no 2º Ano do Ensino Médio em 2026, quando terá início o estágio. Já os estudantes de Ensino Superior precisam estar matriculados a partir do 2º ano da Graduação, tendo que cumprir, no mínimo, um ano de curso.