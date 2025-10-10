Câmara de Bauru encerra seleção de estagiários nesta sexta

Os estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior das áreas de Jornalismo, Tecnologia da Informação e Direito que queiram estagiar no Legislativo Municipal têm até esta sexta-feira (10), para se inscrever no processo seletivo para o preenchimento de 16 vagas.
Seis são reservadas a estudantes de Ensino Médio e 10 de Ensino Superior para graduandos de Jornalismo (três para o período da manhã e três para o período da tarde), Direito (uma para o período da manhã e uma para o período da tarde) e cursos da área de Tecnologia da Informação (uma para o período da manhã e uma para o período da tarde).
No caso das vagas de Ensino Médio, é obrigatório que o estudante esteja matriculado no 2º Ano do Ensino Médio em 2026, quando terá início o estágio. Já os estudantes de Ensino Superior precisam estar matriculados a partir do 2º ano da Graduação, tendo que cumprir, no mínimo, um ano de curso.
Para o cumprimento de 20 horas semanais, os estagiários terão direito à remuneração de R$ 1.017,35, auxílio-alimentação no valor de R$ 1.153,33, vale-transporte e seguro de acidentes pessoais. Lembrando que o estágio começa em 2026 e o processo seletivo terá validade de um ano, sendo prorrogável por mais 12 meses (tendo como base a data da homologação da seleção).
O edital na íntegra foi publicado na edição do Diário Oficial de Bauru do dia 9 de setembro, que pode ser acessado pelo link: https://www.bauru.sp.leg.br/transparencia/concursos-publicos/inscricoes-abertas/estagio2025/