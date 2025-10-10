Brincaderia&Cia estará aberto a toda a criançada neste sábado

O que não pode faltar no Dia das Crianças? Brincadeira, sorrisos e muita diversão! Para celebrar o mês da garotada, o Sesi Bauru realizará a 3° edição do Brincaderia&Cia, em 11 de outubro, das 9 às 17 horas.

O evento gratuito conta com uma programação recheada de atividades esportivas, oficinas culturais e experiências educativas. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, jogos, oficinas esportivas, atividades circenses e teatro.

Além da diversão, o evento é uma oportunidade de famílias e amigos se reunirem em atividades que incentivam a criatividade, o aprendizado e a cooperação. Os momentos de lazer compartilhados com pais, mães ou responsáveis vão criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares, em um ambiente descontraído, alegre e seguro.

O Brincaderia&Cia é aberto ao público, e os interessados podem retirar os ingressos antecipados em https://www.sesisp.org.br/evento/9fab0286-7a0a-4b7c-9cba-8e05c00bbf66/brincaderia-cia-2025 para evitar filas no dia. O evento conta ainda com o apoio da rádio 96 FM, TV Tem e JCNET.

Programação do Brincaderia&Cia 2025



Quadra 2

9h às 12h | Oficina de Vôlei

12h às 14h | Oficina de Slime

14h às 15h | Oficina de Massinha

15h às 16h | Oficina de Balangandã

16h às 17h | Oficina de Slime