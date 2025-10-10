Brincaderia&Cia estará aberto a toda a criançada neste sábado

O que não pode faltar no Dia das Crianças? Brincadeira, sorrisos e muita diversão! Para celebrar o mês da garotada, o Sesi Bauru realizará a 3° edição do Brincaderia&Cia, em 11 de outubro, das 9 às 17 horas.
O evento gratuito conta com uma programação recheada de atividades esportivas, oficinas culturais e experiências educativas. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, jogos, oficinas esportivas, atividades circenses e teatro.
Além da diversão, o evento é uma oportunidade de famílias e amigos se reunirem em atividades que incentivam a criatividade, o aprendizado e a cooperação. Os momentos de lazer compartilhados com pais, mães ou responsáveis vão criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares, em um ambiente descontraído, alegre e seguro.
O Brincaderia&Cia é aberto ao público, e os interessados podem retirar os ingressos antecipados em https://www.sesisp.org.br/evento/9fab0286-7a0a-4b7c-9cba-8e05c00bbf66/brincaderia-cia-2025 para evitar filas no dia. O evento conta ainda com o apoio da rádio 96 FM, TV Tem e JCNET.
Programação do Brincaderia&Cia 2025
Quadra 2
9h às 12h | Oficina de Vôlei
12h às 14h | Oficina de Slime
14h às 15h | Oficina de Massinha
15h às 16h | Oficina de Balangandã
16h às 17h | Oficina de Slime
Dojô
9h às 17h | Oficina de Judô
Ginásio
9h às 17h | Brinquedos infláveis para todas as idades
Serviço
Evento: Brincaderia&Cia
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: das 9 às 17 horas
Local: CAT Sesi Bauru, Rua Rubens Arruda 8-50 (entrada da rua José Ailelo)
Ingressos gratuitos e antecipados: https://www.sesisp.org.br/2025-brincaderia-e-cia