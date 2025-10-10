Sesi Bauru encara Paulistano Barueri em busca do tri paulista

O Sesi Vôlei Bauru deu seu primeiro passo para o título do Campeonato Paulista 2025 com a vitória no Jogo 1 da final. Agora, a equipe bauruense recebe o Paulistano Barueri pelo Jogo 2 da decisão, valendo o título estadual. A última partida do campeonato será neste sábado (11), às 21h30, na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2.
O primeiro confronto da série já ofereceu muita emoção para as duas torcidas, com o Sesi Vôlei Bauru saindo vitorioso após grande virada no tie break na casa do adversário. Além do grande triunfo, o time de Bauru manteve sua invencibilidade, com vitórias nos dez jogos disputados nessa edição do Paulista.
Com a vitória no Jogo 1, o Sesi Vôlei Bauru precisa vencer novamente, agora em casa, para sagrar-se campeão do Paulista 2025. Em caso de empate na série, o título será decidido no golden set, um set desempate de 25 pontos disputado logo após o fim da partida.
A entrada para a decisão é totalmente gratuita, mas é necessário reservar o ingresso antecipadamente via Meu Sesi. A reserva já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/64b8a4d6-3dec-4e60-8afb-4e346bf9445d/campeonato-paulista-adulto-de-volei-feminino-2025
No Jogo 1, Roslandy Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 28 pontos, seguida por Nia Reed, que anotou 17. No torneio, Bruna Moraes segue liderando o elenco bauruense em pontos, com 112. Nos bloqueios, Mayany chegou aos 26 pontos no fundamento e lidera a equipe; enquanto isso, Kasiely e Isa Rocha são as atletas com mais pontos de saque, com cinco aces para cada.
O Sesi Vôlei Bauru vai em busca de seu terceiro título do Paulista. A equipe bauruense foi campeã em 2018 e 2022, além dos vice-campeonatos nas edições de 2020 e 2024. Antes da formação da parceria, o Sesi-SP, quando ainda era sediado no Sesi Vila Leopoldina, foi vice-campeão em duas oportunidades: 2013 e 2015.
Credenciamento
Os profissionais de imprensa que desejarem fazer a cobertura das partidas do Sesi Vôlei Bauru no Paulista 2025 devem preencher o formulário no link a seguir: https://forms.gle/QDg7oGS3cA3rEUkL9
O prazo para a solicitação de credenciamento para o Jogo 2 da final é às 12h (meio-dia) desta sexta-feira, 10. Após isso, o formulário de credenciamento será encerrado para a edição do Paulista.
Além disso, haverá limite de credenciamentos liberados por veículo/mídia para a decisão do estadual, descrito no formulário de solicitação.