Sesi Bauru encara Paulistano Barueri em busca do tri paulista

O Sesi Vôlei Bauru deu seu primeiro passo para o título do Campeonato Paulista 2025 com a vitória no Jogo 1 da final. Agora, a equipe bauruense recebe o Paulistano Barueri pelo Jogo 2 da decisão, valendo o título estadual. A última partida do campeonato será neste sábado (11), às 21h30, na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2.

O primeiro confronto da série já ofereceu muita emoção para as duas torcidas, com o Sesi Vôlei Bauru saindo vitorioso após grande virada no tie break na casa do adversário. Além do grande triunfo, o time de Bauru manteve sua invencibilidade, com vitórias nos dez jogos disputados nessa edição do Paulista.

Com a vitória no Jogo 1, o Sesi Vôlei Bauru precisa vencer novamente, agora em casa, para sagrar-se campeão do Paulista 2025. Em caso de empate na série, o título será decidido no golden set, um set desempate de 25 pontos disputado logo após o fim da partida.