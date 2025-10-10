Du Mauad: Não pode continuar assim!

A arbitragem está arruinando o futebol brasileiro...

Cada vez pior. A cada rodada os absurdos continuam e aumentam. O que a arbitragem está errando nos jogos do futebol brasileiro é algo impressionante. E com a “ajuda” do VAR. O que se viu no último fim de semana (na rodada 27 do Brasileirão) foi algo que conseguiu ultrapassar todos os limites. Pouco se comentou sobre o campo e bola. Quase nada sobre os jogos em si. Os holofotes ficaram focados nos “apitadores” e nos que sentados em salas com ar condicionado e com imagens por todos os ângulos deveriam ajudar, mas inúmeras vezes atrapalham ainda mais. As equipes completas de arbitragem se destacam pelo lado negativo. São erros em sequência que trazem decisões absurdas. Estão acabando com a (pouca) credibilidade. Equipes de VAR que às vezes procuram com lupa algo pra prejudicar um time e outras tantas parece que ficaram dormindo em frente a tela. Erram pelo excesso e pela incompetência. Erram demais...

Não é esse ou aquele. Não é sobre beneficiar um clube em detrimento de outro. Todos sem exceção são prejudicados. E não venham com a “ladainha” que em um campeonato por pontos corridos os erros se igualam. De modo algum. Alguns erros são inaceitáveis. Principalmente quando existe a ajuda do vídeo. No fim das contas, uma decisão errada pode definir o campeão ou o clube rebaixado. Os dirigentes reclamam muito quando são prejudicados e “fecham os olhos” quando o erro é ao seu favor. Se a CBF sonha em ter o seu campeonato equiparado com as melhores ligas do mundo, o primeiro e mais urgente passo é melhorar a arbitragem, algo mais importante que o calendário. Esse é o grande problema: a equipe de “apitadores”. A arbitragem está desmoralizando o futebol brasileiro...