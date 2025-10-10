Du Mauad: Não pode continuar assim!

A arbitragem está arruinando o futebol brasileiro...
Cada vez pior. A cada rodada os absurdos continuam e aumentam. O que a arbitragem está errando nos jogos do futebol brasileiro é algo impressionante. E com a “ajuda” do VAR. O que se viu no último fim de semana (na rodada 27 do Brasileirão) foi algo que conseguiu ultrapassar todos os limites. Pouco se comentou sobre o campo e bola. Quase nada sobre os jogos em si. Os holofotes ficaram focados nos “apitadores” e nos que sentados em salas com ar condicionado e com imagens por todos os ângulos deveriam ajudar, mas inúmeras vezes atrapalham ainda mais. As equipes completas de arbitragem se destacam pelo lado negativo. São erros em sequência que trazem decisões absurdas. Estão acabando com a (pouca) credibilidade. Equipes de VAR que às vezes procuram com lupa algo pra prejudicar um time e outras tantas parece que ficaram dormindo em frente a tela. Erram pelo excesso e pela incompetência. Erram demais...
Não é esse ou aquele. Não é sobre beneficiar um clube em detrimento de outro. Todos sem exceção são prejudicados. E não venham com a “ladainha” que em um campeonato por pontos corridos os erros se igualam. De modo algum. Alguns erros são inaceitáveis. Principalmente quando existe a ajuda do vídeo. No fim das contas, uma decisão errada pode definir o campeão ou o clube rebaixado. Os dirigentes reclamam muito quando são prejudicados e “fecham os olhos” quando o erro é ao seu favor. Se a CBF sonha em ter o seu campeonato equiparado com as melhores ligas do mundo, o primeiro e mais urgente passo é melhorar a arbitragem, algo mais importante que o calendário. Esse é o grande problema: a equipe de “apitadores”. A arbitragem está desmoralizando o futebol brasileiro...
XV e Primavera decidem a Copa Paulista em Piracicaba...
Amanhã tem a decisão da Copa Paulista. XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. E o Barão estará lotado. Na quarta (dia 8), a torcida do “Nhô Quim” já havia comprado todos os ingressos de mandante pro jogo de volta da final e que vai definir o campeão. Na partida de ida, o Primavera venceu por 1 a 0. Uma nova vitória do “Fantasma” ou um empate garantem o título pro time de Indaiatuba. Pro XV se tornar campeão da Copa Paulista (pela 3ª vez) no tempo normal, precisará vencer por 2 ou mais gols de diferença. Uma vitória simples do time do técnico Moisés Egert levará a decisão pros pênaltis. Vamooo XV! “Já que tá que fique, Gooorr”...
Um empate coloca o Norusca Sub-15 nas 4ªs...
Já é uma campanha histórica. O Noroeste só havia disputado uma única vez as oitavas de final do Campeonato Paulista da Categoria Sub-15. Foi em 2014, quando enfrentamos o São Bernardo. Amanhã, o Norusca Sub-15 pode ir mais longe. Depois de vencer o São Paulo por 1 a 0 (no sábado, dia 4) no Alfredão, basta um empate pro alvirrubro ficar entre os 8 melhores da competição. A partida de volta acontece às 9h, no CT do Tricolor, em Cotia. Que belíssimo trabalho do técnico Marcelo Santos e da molecada...
A NFL não tem mais nenhum invicto após 5 semanas...
Nenhuma das 32 franquias está invicta após os jogos da Semana 5 da NFL. Eagles e Bills, os únicos que ainda não haviam sido derrotados, caíram jogando em casa. Um dos grandes destaques desse início da competição é o quarterback Baker Mayfield, do Tampa Bay Buccaneers. Mayfield está entre os cinco principais nomes na corrida pelo prêmio de MVP da NFL. Os Bucs seguem como um dos candidatos na briga pelo Super Bowl, com 4 vitórias e 1 derrota, assim como os Eagles, Lions, 49ers, Bills e Colts. O grande jogo da Semana 6 será entre Buccaneers e San Francisco 49ers, nesse domingo (dia 12), ás 14h. ‘Go Bucs’...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pras meninas do Sesi Vôlei Bauru, que venceram o 1º jogo da final do Campeonato Paulista contra o Paulistano Barueri, fora de casa, por 3 sets a 2. Amanhã, às 21h30, no Paulo Skaf, acontece a 2ª e última partida. Todos na torcida pra equipe bauruense confirmar o título.
