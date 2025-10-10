Mirando final, Sesi Bauru enfrenta Suzano Vôlei no Jogo 2 da semi

O Sesi Bauru volta à quadra pela disputa de vaga para a final do Campeonato Paulista 2025 nesta sexta-feira (10). O time de Bauru enfrenta o Suzano Vôlei, na Arena Suzano, às 18h30. A partida é válida pelo Jogo 2 da semifinal do Estadual, e tem transmissão do Sportv 2.
Na primeira partida da série, disputada na Arena Paulo Skaf, o Sesi Bauru foi superado em 3 sets a 1. Agora, para avançar à final, o time de Bauru precisa vencer na casa do adversário e, após ganhar a partida, bater a equipe de Suzano no set desempate (golden set).
Com melhor campanha durante a fase classificatória, o Suzano Vôlei (segundo colocado na primeira fase) teve a vantagem de decidir a ordem dos confrontos, com a partida decisiva sendo no mando suzanense. As equipes do Sesi Bauru e Suzano Vôlei se reencontram pela terceira vez consecutiva na semifinal do Estadual, com as duas séries terminando em vantagem para o time de Suzano.
Desde a criação da equipe, o Sesi Bauru já foi à final do Paulista em 10 ocasiões, sendo tetracampeão (2009, 2011, 2012 e 2013). A última decisão estadual da equipe foi em 2022, quando ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo.
Campeonato Paulista 2025
Fase Classificatória
Sesi Bauru 3 x 0 Climed Atibaia I 22/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Praia Grande 3 x 2 Sesi Bauru I 28/08 I Ginásio Falcão, Praia Grande
Sesi Bauru 3 x 1 Viapol Vôlei São José I 05/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Suzano Vôlei 1 x 3 Sesi Bauru I 19/09 I Arena Suzano, Suzano
Sesi Bauru 3 x 2 Vôlei Renata I 26/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Mogi Vôlei 3 x 0 Sesi Bauru I 03/10 I Centro Universitário Braz Cubas, Mogi das Cruzes
Semifinais
Sesi Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei | 07/10 | Arena Paulo Skaf, Bauru
Suzano Vôlei x Sesi Bauru | 10/10 - 18h30 | Arena Suzano, Suzano