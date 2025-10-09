Evento inclusivo em Bauru tratará de temas como manejo de crises

A 1ª Expo Viva Inclusão, promovida pelo grupo Família TEA Bauru, terá oficinas, palestras, orientações jurídicas e multidisciplinares, além de espaços lúdicos, área sensorial, praça de alimentação adaptada e emissão de carteirinhas do autista. A entrada é franca, com a sugestão de doação de 1 kg de ração, que será destinado a causas de proteção animal.

Com o apoio de mais de 50 empresas e clínicas parceiras, o evento trará temas como manejo de crise, educação inclusiva, linguagem alternativa, seletividade alimentar, exploração sexual, inclusão sensorial e escolar, além de orientação jurídica para famílias. Também haverá rodas de conversa com profissionais de áreas como psicologia, neuropediatria, fisioterapia e Direito.

Durante todo o dia, o público poderá participar de atividades interativas, conhecer produtos inclusivos, além de acessar um espaço de relaxamento. Crianças e jovens terão à disposição um espaço lúdico com brincadeiras adaptadas e personagens animados.

Segundo Renata Ferraguti, líder do Família TEA Bauru, o objetivo do evento é promover o acolhimento e a convivência entre toda a comunidade. “A Expo Viva Inclusão é um passo importante para quebrar barreiras e mostrar que as pessoas com deficiência podem ocupar todos os espaços. É uma oportunidade de diálogo, informação e fortalecimento das redes de apoio”, afirma.