Dia das Crianças: Alameda oferece atividades gratuitas

O Dia das Crianças está chegando e o Alameda Rodoserv Center preparou uma programação especial e de graça para a data. Neste domingo, 12 de outubro, entre 13h e 17h, serão realizadas diversas atividades na praça de alimentação. O dia contará com pintura artística, torta na cara, oficina de miçanga e slime, esmaltação, escultura de balões, desenhos para colorir e muito mais. O espaço contará com acompanhamento de monitores para a criançada.
O Alameda ainda oferece infraestrutura com várias opções na praça de alimentação, além de salas de cinema com lançamentos para a família. Lembrando que não é necessário realizar inscrições prévias para as atividades. Basta chegar com um pouco de antecedência para garantir a participação.
Serviço
Dia das Crianças do Alameda será realizado neste domingo (12), das 13h às 17h. Todas as atividades serão gratuitas. O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do km 335 da Marechal Rondon). Mais informações nas mídias sociais do Alameda ou no telefone 14 3321-5000.