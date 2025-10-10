Fim de Semana das Crianças no Sesc Bauru

Para este final de semana - sábado (11) e domingo (12) - o Sesc Bauru preparou uma programação especial para os pequenos que inclui o show Banda Estralo Canta os Saltimbancos, espetáculos, oficinas e vivências para brincar livre, explorar mundos de fantasias, criação e descobertas.
Aula Aberta | Disco (Mirim)
Com Marcos Rodrigues, dançarino
Disco é uma mistura de funk, soul e pop. Passos vibrantes, com giros e batidas marcadas e toda a energia contagiante das pistas de dança. Nessa vivência, as crianças aprendem brincando coreografias ritmadas e cheias de atitude.
Dia 11. Sábado. 10h30 às 11h30.
Grátis. A partir de 9 anos.
Vivência | Picadeiro dos Pequeninos: Vivência Circense para Bebês
Com Marisa Riso, palhaça e artista
Um convite para conexão, descoberta e exploração de um mundo de brincadeiras vivências de circo para bebês. Os pequenos são estimulados a sentir cores, ouvir sons e mexer os corpinhos de um jeito divertido, como se estivessem em grande picadeiro da alegria.
Dia 11. Sábado. 10h30 às 11h30.
Grátis. Entrega de senhas com 30 minutos de antecedência.20 vagas para bebês e crianças até 3 anos acompanhadas por um responsável adulto.
Oficina | Toy Art – Personagens Imaginários do Brasil
Com Rodrigo Mota, artista brinquedista
Elaborar um personagem partindo de suas memórias culturais brasileiras e referências apresentadas na atividade, customizar boneco e a embalagem, com tinta tecido e acessórios.
Dia 11. Sábado. 10h30 às 13h e 14h às 16h30.
Grátis. A partir de 7 anos.
Oficina | Conhecer e Semear
Com Loan ramos, pesquisador
Os participantes têm contato com informações sobre as sementes e frutos da Mata Atlântica, discutindo a relação entre esses elementos e os animais, bem como sobre o processo de coleta das sementes, seu beneficiamento, a quebra de dormência e as práticas de semeadura.
Dia 11. Sábado. 14h.
Grátis. Para crianças a partir de 7 anos.
Mediação de Leitura | Entre Voos e Brincadeiras
Com Núcleo Ferruada
Uma viagem literária para refletir sobre escuta, sons e movimentos, por meio de um mergulho nas brincadeiras brasileiras.
Dia 11. Sábado. 14h às 16h.
Grátis. Para todas as idades.
Vivência | Circuito do Brincar
Com Altitude
Na semana da criança, elas são convidadas a testar suas habilidades de equilíbrio, força e agilidade em obstáculos divertidos e desafiadores.
Dias 11 e 12. Sábado e domingo. 14h às 18h30.
Grátis. Para crianças de 5 a 13 anos.
Show | Banda Estralo Canta os Saltimbancos
Há quatro décadas, os “Saltimbancos” envolvem crianças e adultos mundo afora.
Inspirado no conto dos irmãos Grimm, o musical conta a história de quatro animais que se rebelam contra seus donos, depois de uma vida inteira de maus tratos. O show da Banda Estralo dá continuidade a esse projeto, mantendo o estilo divertido e interativo dos seus espetáculos.
Dia 11. Sábado. 16h30.
Valores: Grátis para crianças até 12 anos acompanhadas por um responsável adulto. R$ 10,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 15,00 (meia entrada) e R$30,00 (inteira) para os demais interessados. Vendas on-line em sescsp.org.br/bauru ou no App Credencial SescSP e, presencialmente, nas bilheterias da Unidade. Classificação Livre.
Vivência | FuteFamília
Recreação livre de futebol em minicampo para famílias jogarem juntas. Sejam crianças, adolescentes ou pessoas adultas, o espaço é de convivência através do esporte.
Dia 12. Domingo, 10h às 11h30.
Grátis. Material esportivo pode ser retirado no setor de empréstimo mediante a apresentação da Credencial Sesc válida. A partir de 6 anos.
Espetáculo | Canto de Acalanto para Mamães e Bebês
Com Parafuseta Produções
Espetáculo musical e sensorial voltado para bebês e cuidadores, com músicas, histórias e instrumentos sustentáveis. Estimula os sentidos, a criatividade e a conexão entre mães e filhos, promovendo relaxamento, interação e desenvolvimentos sensorial. Um momento especial de afeto, cultura e vínculo familiar.
Dia 12. Domingo. 10h30.
Grátis. Para crianças e bebês e até 3 anos acompanhados de um responsável adulto.
Vivência | Yoga para Famílias
Com Amanda Fusco e Leonardo Noda, instrutores de Yoga
Pessoas adultas acompanhadas de suas crianças são convidadas a vivenciarem, juntas, a filosofia do yoga a partir de posturas e exercícios respiratórios de forma integrativa e lúdica.
Dia 12. Domingo. 10h30.
Grátis. Recomendado trazer o próprio tapete para a prática. Entrega de senhas com
30 minutos de antecedência.
Feira | Troca de Brinquedos
Com Coletivo Encontro de Brechós
Nessa ação, as crianças são incentivadas a desapegar de brinquedos que não brincam mais para trocarem por brinquedos que outras crianças desapegaram em uma troca feita via Vale Brinquedo.
Para participar a criança deve trazer um brinquedo para a troca.
Dia 12. Domingo. 11h às 17h.
Grátis. Para todas as idades.
Contação de Histórias | Histórias do Nosso Quintal: Nuvem-Algodão
Com Núcleo Ferruada
Todos os dias algodão Zinha olhava para cima e a nuvem Zonha olhava para baixo na tentativa de um encontro. Para escapar da produção em massa, Zinha agita tida a plantação, armando uma revolução apoiada na teoria que todas ali eram nuvens e naõ algodão. Em meio ventos, sons e palavras, a história se desenrola nesse mistério.
Ao final da contação, o público é convidado a plantar um pé de algodão e decorar o vaso do plantio.
Dia 12. Domingo. 14h às 15h.
Grátis. Todas as idades.
Oficina | Pomponstros – Criaturinhas de Lã
Com Bruno Müller, educador em Tecnologias e Artes
Com pompons, tecidos, lã e outros objetos, os participantes criam monstrinhos macabros e divertidos para acompanhar bruxas em histórias assustadoras
Dia 12. Domingo. 14h às 15h30 e 15h30 às 17h.
Grátis. Entrega de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência para cada turma.
A partir de 7 anos.
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-
1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 19h; ou
pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
Acompanhe o Sesc Bauru nas redes sociais:
Instagram/@sescspbauru
Facebook, YouTube e X /@sescbauru