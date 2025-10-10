Fim de Semana das Crianças no Sesc Bauru

Para este final de semana - sábado (11) e domingo (12) - o Sesc Bauru preparou uma programação especial para os pequenos que inclui o show Banda Estralo Canta os Saltimbancos, espetáculos, oficinas e vivências para brincar livre, explorar mundos de fantasias, criação e descobertas.

Confira a programação

Aula Aberta | Disco (Mirim)

Com Marcos Rodrigues, dançarino

Disco é uma mistura de funk, soul e pop. Passos vibrantes, com giros e batidas marcadas e toda a energia contagiante das pistas de dança. Nessa vivência, as crianças aprendem brincando coreografias ritmadas e cheias de atitude.

Dia 11. Sábado. 10h30 às 11h30.

Grátis. A partir de 9 anos.

Vivência | Picadeiro dos Pequeninos: Vivência Circense para Bebês

Com Marisa Riso, palhaça e artista

Um convite para conexão, descoberta e exploração de um mundo de brincadeiras vivências de circo para bebês. Os pequenos são estimulados a sentir cores, ouvir sons e mexer os corpinhos de um jeito divertido, como se estivessem em grande picadeiro da alegria.

Dia 11. Sábado. 10h30 às 11h30.

Grátis. Entrega de senhas com 30 minutos de antecedência.20 vagas para bebês e crianças até 3 anos acompanhadas por um responsável adulto.